DRK-Wasserwachten aus Thüringen und Jena traten gegeneinander an: Die Damenmannschaft der Wasserwacht Jena freut sich über ihren 2. Platz

Am Wochenende vom 20. und 21. April wurden in Jena-Lobeda die Landesmeisterschaften im Rettungsschwimmen der DRK-Wasserwachten aus Thüringen und Sachsen ausgetragen. Insgesamt fanden sich 104 Teilnehmer und Teilnehmerinnen in 17 Mannschaften der unterschiedlichen Wasserwachten der beiden Bundesländer zusammen.

Der Samstag galt dem Testen von Notfallsituationen, bei dem die Gruppen ihre theoretischen und praktischen Fähigkeiten und Kenntnisse in Erster Hilfe beweisen mussten. Am Sonntag fanden sich die Teilnehmer in der Schwimmhalle „Schwimmparadies“ ein, wo sie in verschiedenen Disziplinen wie Kleiderschwimmen oder in einer Flossenstaffel gegeneinander antraten. Der DRK Kreisverband Jena-Eisenberg-Stadtroda bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und den vielen freiwilligen Helfern, die bei der Umsetzung des Wettbewerbes mitgewirkt haben.

Ergebnisse der Landesmeisterschaften: Landesmeisterschaft Thüringen Damen

Platz 1: Wasserwacht Sömmerda

Platz 2: Wasserwacht Jena

Platz 3: Wasserwacht Erfurt

Herren

Platz 1: Wasserwacht Sömmerda

Platz 2: Wasserwacht Apolda

Platz 3: Wasserwacht Arnstadt

Gemischte Mannschaft

Platz 1: Wasserwacht Erfurt

Platz 2: Wasserwacht Arnstadt

Platz 3: Wasserwacht Sömmerda Landesmeisterschaft Sachsen Damen

Platz 1: Wasserwacht Dresden

Platz 2: Wasserwacht Leipzig-Stadt

Herren

Platz 1: Wasserwacht Dresden

Platz 2: Wasserwacht Chemnitzer Umland

Gemischte Mannschaft

Platz 1: Wasserwacht Chemnitzer Umland

Platz 2: Wasserwacht Leipzig-Stadt

Platz 3: Wasserwacht Dresden Mitteldeutsche Meisterschaften Platz 1: Wasserwacht Dresden Damenmannschaften

Platz 1: Wasserwacht Dresden Herrenmannschaften

Platz 1: Wasserwacht Chemnitzer Umland Gemischte Mannschaften Der Wanderpokal der Wasserwachten Thüringen ging an die Wasserwacht Sömmerda.

