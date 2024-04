Jena. Überblick zu den kommenden Veranstaltungen in Jena und aktuelle Kurzmeldungen aus der Saalestadt

Tiefton-Spezialisten im Kunstverein Jena

Der Verein Jazz im Paradies lädt zum 30. Jazzfrühling in den Kunstverein am Markt 16 ein. Hier sind am Freitag, 26. April, ab 20 Uhr Almut Schlichting (Baritonsaxophon) und Sven Hinse (Kontrabass) zu erleben. Als Duo „Subsystem“ sind sie Tiefton-Spezialisten – ideenreich, gewitzt und virtuos loten die beiden Musiker aus Berlin die Möglichkeiten von Baritonsaxophon und Kontrabass aus. Die tiefen Klänge der großen Instrumente, die sonst nur selten einzeln zu hören sind, kommen in dieser Duo-Besetzung voll zur Geltung. In den Kompositionen treffen funkige Riffs, afrikanische Grooves und energetische Solos in bester Jazztradition auf folkloristische Melodien, feinsinnig gewebte Klangteppiche und skurrilen Humor. Im fließenden Übergang zwischen Improvisation und Komposition entfaltet das Duo einen Reichtum von Spielmöglichkeiten, der die minimalistische Besetzung vergessen lässt. Almut Schlichting und Sven Hinse spielen seit 20 Jahren in verschiedenen Bands zusammen, davon 10 Jahre im Duo „Subsystem“. Das Ergebnis ist eine traumwandlerische Sicherheit im Zusammenspiel, die im Dialog der beiden tiefen Instrumente in den Konzerten und auf den drei CDs „Unterholz“ (2016), „Schneekönig“ (2019) und „Drei“ (2022) eindrucksvoll hörbar wird.

Literatur im Flur in der Kunstgalerie „Huber und Treff“

Drei Frauen präsentieren Literatur umgeben von Kunst: Am Donnerstag, 25. April, 19 Uhr sind Christine Hansmann, Christine Theml und Irist Kerstin Geisler in der Galerie „Huber und Treff“ in der Charlottenstraße 19 zu Gast und sprechen über das Leuchten der Bäume, Leben und Werk Erich Kästners und Franz Kafka. Kästner hat in diesem Jahr 50. und Kafka den 100. Todestag. Die Veranstaltung wird musikalisch begleitet vom Querflörenkreis unter Leitung von Ilga Herzog. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

BluesKaffee: Veranstaltung am 28. April restlos ausverkauft

Das Kartenkontingent für die 134. BluesKaffee–Veranstaltung mit der Band „Moore Plays Moore“ ist restlos ausgeschöpft. Weitere Nachfragen nach Karten sind zwecklos – auch am Veranstaltungstag vor Ort, teilt der Veranstalter mit.

Weitere Nachrichten aus Jena: