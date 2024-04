Jena. Ein Gast weigerte sich in Jena am frühen Donnerstagmorgen nach Hause zu gehen. Auf die Polizei war er ebenso wenig gut zu sprechen. Diese und weitere Meldungen aus Jena:

Gast will nicht gehen

Was mit einer unbezahlten Rechnung begann, endete für einen 38-Jährigen aus Jena in polizeilichem Gewahrsam. Wie die Beamten in einer Meldung schreiben, wollte der Mann am frühen Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr in einer Lokalität in der Jenergasse zunächst seine Rechnung nicht bezahlen. Nachdem er dazu gebracht wurde, habe er sich geweigert, das Lokal zu verlassen. Um das Hausrecht durchzusetzen, wurde die Polizei alarmiert.

Darauf reagierte der Mann allerdings nicht mit Gehen, sondern fing an, die Polizisten mit Schlägen und Tritten anzugreifen. Auch spuckte er nach den Beamten. Die nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam. Auch das hielt ihn nicht vom aggressiven Verhalten ab. Er beschädigte zusätzlich noch staatliches Eigentum und muss sich nun wegen mehrerer Vergehen strafrechtlich verantworten.

Unbekannter stiehlt Lasermessgerät

Einen ungewöhnlichen Diebstahl meldeten am Mittwoch Arbeiter auf einer Baustelle in der Naumburger Straße. Dort wurde zwischen 15.30 und 15.45 Uhr ein optisches Messinstrument entwendet. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, entkam der oder die Täter mit ihrer Beute unerkannt.

Auffahrunfall am Morgen

Glücklicherweise nur leicht verletzt hat sich eine 42 Jahre alte Beifahrerin am Mittwochmorgen bei einem Auffahrunfall auf der Straße Am Eisenbahndamm, Ecke Am Rähmen. Hier musste ein 45-Jähriger verkehrsbedingt halten. Ein 65-jähriger Audi-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf, schreibt die Polizei in einer Meldung.

Stoßstange vor Kita beschädigt

Einen Schaden an der Stoßstange seines Mercedes musste ein 40-Jähriger am Mittwochmorgen feststellen. Laut Polizei hatte er das Auto nur 15 Minuten – gegen 8.45 Uhr – vor der Kindertagesstätte im Burggartenweg geparkt. Als er zurückkam, hatte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig entfernt. Entsprechend Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Nach einer Auseinandersetzung am 26. Februar auf dem Salvador-Allende-Platz in Jena sucht die Polizei nun weitere Zeugen und insbesondere die Geschädigte. Damals hatte eine 33-Jährige eine noch unbekannte Frau zu Boden gestoßen und bespuckt. Laut Meldung der Polizei kann das Opfer folgendermaßen beschrieben werden:

50 bis 55 Jahre alt

schulterlange, glatte, blond gefärbte Haare#

Etwa 1,65 Meter groß

Die Dame habe kurz zuvor den Hund der späteren Täterin in einem Markt gestreichelt, ehe die Situation eskalierte. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 52001/2024, entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red