Jena. Zum 11. Straßenfest lädt der Ortsteilrat Jena-Zentrum: Tanz, Zauberei, Musik und Märchen warten auf die Besucher

Es wird wieder bunt auf der Sophienstraße: Der OrtsteilratJena-Zentrum lädt auch in diesem Jahr wieder zum Damenviertelfest unter dem Symbol des Regenbogens. Das Straßenfest zum 1. Mai geht in seine elfte Auflage. Es zieht jährlich geschätzte 3000 Menschen an, die unter freiem Himmel zusammenkommen und die verschiedenen Programmangebote für die ganze Familie nutzen.

Dazu gehören bereits feste Größen wie das Mittelalterkarussell, die Stelzenfee, DJ Smoking Joe oder Aufführungen und Zaubershows. Eröffnet wird das Damenviertelfest am Mittwoch, 1. Mai, 11 Uhr von Ortsteilbürgermeisterin Kathleen Lützkendorf (Die Grünen) und der Ortsteilbürgermeisterkandidatin, Cornelia Förster. Eine Stunde später um fünf vor zwölf wird zu einer gemeinsamen Aktion für Demokratie, Vielfalt und Solidarität mit den Gewerkschaften an der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek geladen.

Wer möchte, der kann auch wieder seine Schränke leerräumen und einen kleinen Flohmarktstand aufbauen. „Vor allem die Kinder nutzen das gern, um Spielzeug zu verkaufen“, sagt Kathleen Lützkendorf. Es brauche hierfür keine Anmeldung. Tanz- und Zaubershows werden die Besucher unterhalten. Auch Fahrradcodierungen des ADFC sind wieder möglich. Cornelia Förster weist darauf hin, dass es hierzu zwingend einen Kaufbeleg als Legitimierung des Eigentümers bedarf.

Stärkungen gibt es unter anderem am Stand der Papiermühle, von Lelek oder der Lequeria oder dem „Festgebissen“. Auch Jan Freitag ist mit seinem „Handeis“ vor Ort. Diesmal wird das Jahnplatzfest nicht parallel in Jena-West stattfinden. Auf den Jahnplatz wird in diesem Jahr eine Woche früher, bereits seit diesem Freitag, noch bis Sonntag, 28. April, geladen.

