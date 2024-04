Jena. In Jena haben zwei Unbekannte Parfüm im Wert von fast 2000 Euro geklaut. Außerdem versuchte ein Mann, ein gefälschtes Rezept einzulösen.

Am Hausverbot vorbei

Trotz Hausverbot betrat am Donnerstagmittag ein 30 Jahre alter Mann einen Discounter in der Jenaer Fritz-Ritter-Straße. Auf sein Vergehen angesprochen, habe er widerwillige die Filiale verlassen, schreibt die Polizei in einer Meldung. Da er dabei ausfällig wurde und eine Mitarbeiterin beleidigte, erwarten ihn nun die entsprechenden Anzeigen.

Rezept gefälscht

Ebenfalls am Donnerstagmittag wurde die Mitarbeiterin einer Apotheke in der Naumburger darauf aufmerksam, dass ein Patient ein offenbar gefälschtes Rezept einlösen wollte. Als sie den Mann auf sein rechtswidriges Verhalten ansprach, habe der die Filiale in unbekannte Richtung verlassen, heißt es von der Polizei. Diese ermittelt nun wegen Betrug.

Parfüm geklaut

Am Donnerstagnachmittag haben zwei bisher unbekannte Täter Parfüm aus einer Warenauslage in einer Drogerie in der Löbderstraße gestohlen. Die Flaschen hätten einen Warenwert von fast 2000 Euro, schreibt die Polizei in einer Meldung. Trotz sofortiger Fahndung hätten die beiden Männer nicht mehr festgestellt werden können.

Zeugen beschreiben die beiden folgendermaßen:

1. Täter: ca. 180 cm, zwischen 35 und 45 Jahren, südländischer Phänotypus, bekleidet mit einer schwarzen Steppjacke, dunkeln Jeans, schwarze Sneaker der Marke Nike, augenscheinlich mit Glatze und einer dunklen Mütze oberhalb der Ohren

2. Täter: ca. 190 cm, cm, zwischen 35 und 45 Jahren, südländischer Phänotypus, dunkler Bart, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, graue Sneaker der Marke Nike, In-Ear-Kopfhörer

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641- 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 106643/2024, zu melden.

red