Jena. Der Fußball-Regionalligist plant eine Tour durch Ostthüringen: So haben Clubs die Chance auf prominenten Besuch.

Ein Freundschaftsspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena? Eine Autogrammstunde beim Stadtfest? Fußballvereine aus der Region und Kommunen haben ab sofort die Möglichkeit, sich um einen Besuch des höchstklassigen hiesigen Fußballvereins zu bewerben. Im Rahmen einer Tour steuert der Club die Orte an.

„Die Fußballfans bei unseren Heimspielen kommen nicht nur aus Jena, sondern aus der ganzen Region ins Stadion, um unsere Mannschaft zu unterstützen“, sagt Vereinspräsident Ralph Grillitsch. Mit der Tour soll nun das institutionalisiert werden, was es bislang sporadisch gab: Der Region etwas zurückzugeben.

Freundschaftsspiele nicht nur gegen Regionalliga-Mannschaft möglich

Bewerben könne sich jeder Verein um ein Spiel gegen den FC Carl Zeiss. Freilich werde der Club nicht bei allen zum Freundschaftsspiel anreisen können, sagt der Präsident. Er verweist aber auch auf die Möglichkeit, dass die Bundesliga-Junioren, die Frauen-Mannschaft oder die Traditionsmannschaft als Höhepunkt zu einem Vereinsfest antreten.

Damit auf die Gastgeber keine Kosten zukommen, hat der FCC als Partner den Hauptsponsor Stadtwerke Energie Jena-Pößneck im Boot. „Die Förderung des Leistungs-, Breiten- und Nachwuchssports vor Ort ist ein wichtiger Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung“, sagt Ines Eckert von den Stadtwerken.

Erste Stationen der Tour stehen bereits fest

Die ersten Stationen der Tour stehen bereits fest. Am 6. Mai gastiert sie bei der Grundschule Herzog Christian in Eisenberg. Am 25. Mai ist ein Auftritt bei „Dein Tag im Paradies“ in Jena geplant. Am 22. Juni tritt die erste Männermannschaft im Rahmen der Saisonvorbereitung beim SV 08 Rothenstein an. Der FCC ist auch beim Stadtfest in Pößneck am 8. September dabei.

Wer sich als Station der Tour bewerben möchte, hat die Chance, seine Wünsche über dieses Formular an den FC Carl Zeiss Jena zu senden. Der Club bittet um Verständnis, dass nicht alles umsetzbar sind: Bevorzugt werden Orte aus der Region um Jena wie dem Saale-Holzland-Kreis, dem Weimarer Land oder dem Saale-Orla-Kreis ausgewählt.

