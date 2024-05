Jena. Blumen für den ersten Gast. Sommerferien-Aktion für Kinder offenbar gesichert.

Als eines der ersten Freibäder in Thüringen öffnete am Morgen das Südbad in Jena seine Pforten. Veranstaltungsmanager Stefan Figenser von den Jenaer Bädern begrüßte Gitti Kaiser mit einem Blumenstrauß. Die 83-Jährige war um 10 Uhr die erste Besucherin in dieser Saison. Die Voraussetzungen für einen tollen Badetag waren gut: Die Wassertemperatur lag bei 15 Grad.

Weitere Nachrichten aus Jena:

Die Stammgäste hatten es sofort bemerkt, denn das alte Schwimmmeister-Haus fehlte am Rand des Sees. Es werde durch ein „Tiny House“ ersetzt, das am Donnerstag angeliefert werde, sagte die Bäderchefin Susan Zetzmann. Insgesamt investierte die Gesellschaft etwa 200.000 Euro in die neue Saison. Etwas länger gedulden müssen sich indes die Fans des Ostbades: Ebenfalls traditionell startet dort die Saison zwei Wochen später am Mittwoch, 15. Mai, 10 Uhr.

Sponsoren gefunden

Eine weitere gute Nachricht: Nach Zetzmanns Angaben ist die Sommerferien-Aktion so gut wie abgesichert. Das heißt, dass auch in diesem Jahr Sponsoren dafür sorgen, dass Kinder bis 14 Jahre die zwei Freibäder gratis besuchen könnten. „Zwischendurch sah es nicht danach aus“, sagt die Geschäftsführerin.