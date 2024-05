Jena. Von Angiologie bis Suchterkrankungen: Jenaer Expertinnen und Experten gehören zu Deutschlands Top-Medizinern

Mit 39 Weiterempfehlungen in der Ärzteliste 2024 des Magazins „Focus Gesundheit“ gehören die Medizinerinnen und Mediziner des Universitätsklinikums Jena (UKJ) zu den führenden Expertinnen und Experten mit herausragender Expertise und Behandlungsqualität in ganz Deutschland, Gleichzeitig erhält das UKJ erneut auch im thüringenweiten Vergleich die meisten Empfehlungen. So teilte es das UKJ am Donnerstag mit.

Unter anderem in den neuen Kategorien Osteoporose und digitale Zahnmedizin ist das einzige Uniklinikum in Thüringen nun vertreten. „Wir sind stolz, dass wir auch in diesem Jahr die Klinik in Thüringen mit den meisten Weiterempfehlungen sind“, so Prof. Dr. Otto W. Witte, Medizinischer Vorstand am UKJ. „Wir bedanken uns bei den Patientinnen und Patienten für ihr Vertrauen. Wir werden auch in Zukunft für alle Bewohner Thüringens hoch qualifizierte Spitzenmedizin anbieten, wenn diese benötigt wird, und dafür mit vielen anderen Krankenhäusern und niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten.“

Die Empfehlungsliste Folgende Medizinerinnen und Mediziner des UKJ empfiehlt die Focus-Ärzteliste 2024, alphabetische aufgelistet entsprechend der jeweiligen Kategorie: · Angiologie: Prof. Dr. Oliver Weingärtner, Klinik für Innere Medizin I · Angst- und Zwangsstörungen: Prof. Dr. Martin Walter, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie · Bluthochdruck: Prof. Dr. Christian Schulze, Klinik für Innere Medizin I · Chronische Schmerzen: Dr. Peter Storch, Klinik für Neurologie · COPD & Lungenemphysem: Prof. Dr. Susanne Lang, Klinik für Innere Medizin V · Depressionen: Prof. Dr. Karl-Jürgen Bär, Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie · Diabetologie: Prof. Dr. Gunter Wolf, Klinik für Innere Medizin III · Digitale Zahnmedizin: Prof. Dr. Collin Jacobs, Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde – Poliklinik für Kieferorthopädie · Essstörungen: Prof. Dr. Karl-Jürgen Bär, Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie · Gastroenterologie & CED: Prof. Dr. Andreas Stallmach, Klinik für Innere Medizin IV · Gehörerkrankungen: Prof. Dr. Orlando Guntinas-Lichius, Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde · Hepatologie & Leberchirurgie: Prof. Dr. Falk Rauchfuß, Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie · Herzchirurgie: Prof. Dr. Torsten Doenst, Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie · Hodenkrebs: Prof. Dr. Marc-Oliver Grimm, Klinik für Urologie · Implantologie: Prof. Dr. Stefan Schultze-Mosgau: Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie · Infektiologie: Prof. Dr. Andreas Stallmach, Klinik für Innere Medizin IV · Infektiologie: Prof. Dr. Mathias Pletz, Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene · Interventionelle Kardiologie: Prof. Dr. Bernward Lauer, Klinik für Innere Medizin I · Interventionelle Kardiologie: Prof. Dr. Christian Schulze, Klinik für Innere Medizin I · Interventionelle Kardiologie: Prof. Dr. Oliver Weingärtner, Klinik für Innere Medizin I · Kieferorthopädie: Prof. Dr. Collin Jacobs, Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde – Poliklinik für Kieferorthopädie · Kinderendokrinologie/-diabetologie: PD Dr. Axel Dost, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin · Kopf-Hals-Tumoren: Prof. Dr. Orlando Guntinas-Lichius, Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde · Leukämie & Knochenmarkerkrankungen: Prof. Dr. Andreas Hochhaus, Klinik für Innere Medizin II - Abteilung Hämatologie und Internistische Onkologie · Lungentumoren: Prof. Dr. Susanne Lang, Klinik für Innere Medizin V · Lymphome: Prof. Dr. Andreas Hochhaus, Klinik für Innere Medizin II - Abteilung Hämatologie und Internistische Onkologie · Multiple Sklerose: Prof. Dr. Matthias Schwab, Klinik für Neurologie · Neonatologie: Prof. Dr. Hans Proquitté, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin · Nephrologie: Prof. Dr. Gunter Wolf, Klinik für Innere Medizin III · Neurochirurgie: Prof. Dr. Christian Senft, Klinik für Neurochirurgie · Oralchirurgie: Prof. Dr. Stefan Schultze-Mosgau, Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie · Osteoporose: Prof. Dr. Alexander Pfeil, Klinik für Innere Medizin III · Palliativmedizin: Prof. Dr. Ulrich Wedding, Klinik für Innere Medizin II – Abteilung Palliativmedizin · Palliativmedizin: Prof. Dr. Winfried Meißner, Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin · Rheumatologie: Prof. Dr. Alexander Pfeil, Klinik für Innere Medizin III · Rheumatologie: Prof. Dr. Peter Oelzner, Klinik für Innere Medizin III · Schlafmedizin: Prof. Dr. Matthias Schwab, Klinik für Neurologie · Schwindel: Prof. Dr. Hubertus Axer, Klinik für Neurologie · Suchterkrankungen: Prof. Dr. Martin Walter, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Das unabhängige Meinungsforschungsinstitut Fact-Field unterstützt das Nachrichtenmagazin Focus bei der Erstellung der jährlichen Rankinglisten mit Experten verschiedener Fachbereiche. Unter anderem mehr als 38.000 Medizinerinnen und Mediziner wurden hierfür befragt. Laut Focus gehen in die Bewertung vor allem die Einschätzung von Fachkollegen sowie Informationen aus umfangreichen Fragebögen, Qualitätsberichten sowie wissenschaftlichen Veröffentlichungen ein.