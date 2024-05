Jena. Der Leselust konnte man in der vergangenen Woche in Jena frönen, ganz unaufgeregt, entspannt und unter freiem Himmel

Leselust im mobilen Lesewohnzimmer: Vom 23. bis 26. März lud die Ernst-Abbe-Bücherei (EAB) erstmalig zum „StadtLesen“ ein. In Hängematten, auf Sitzsäcken, Stühlen und Bänken konnten es sich die Jenaerinnen und Jenaer auf dem Theatervorplatz gemütlich machen, in 3.000 zur Verfügung stehenden Büchern schmökern oder einer Lesung lauschen. Die Aktion „StadtLesen“ sei unspektakulär spektakulär und unaufdringlich durchdringlich, so heißt es auf der Webeite des Initiators Sebastian Mettlers. Das Projekt fördere die gesunde Langeweile.

Auch wenn der ein oder andere Regenguss dem Programm ab und zu einen Strich durch die Rechnung machte, wurde das Angebot vor allem am Wochenende rege bis in die Abendstunden genutzt. Der Eröffnungslesung mit Sabine Rennefanz am Donnerstagabend lauschten 60 Gäste. Auch bei anderen Lesungen waren alle Sitzmöbel belegt, beispielsweise von Amelie Albrecht, die ihre Sci-Fi Dystopie „Geminae – Nicht alles ist gut“.

Die Nähe zur Bibliothek lud auch deren Besucherinnen und Besucher ein, den Bibliotheksbesuch auf dem Theatervorplatz ausklingen zu lassen. Am Wochenende profitierte das StadtLesen außerdem vom Tag im Paradies: Nach dem bunten Treiben auf der Rasenmühleninsel nutzen einige Gäste die ruhige Oase vor dem Theaterhaus mit bester Aussicht auf den Jentower für eine Verschnaufpause.

Der Theatervorplatz ist nicht nur der perfekte Ort für die Kulturarena, sondern auch als Freiluft-Leseoase bestens geeignet, findet Evelin Meyer von der EAB. „Vielleicht kann er ja in den Wochen vor und nach der Arena durch seine ruhige Lage, die wunderbare Aussicht, die Nähe zum Theaterhaus und zur Ernst-Abbe-Bücherei auch in Zukunft ein Lese-Hotspot in Jenas Innenstadt sein.“

