Schkölen. In Wetzdorf soll ein neues Feuerwehrhaus gebaut werden, in Rockau wird die Arztpraxis barrierefrei gestaltet und in Nautschütz wird der Teich umgebaut.

Über die Vergabe von gleich mehreren Aufträgen für Bauvorhaben haben die anwesenden Mitglieder des Stadtrates in der jüngsten Sitzung im Rittergut in Schkölen abgestimmt.

Mit einem Betrag von 486.000 Euro ist der Auftrag für den Neubau des Feuerwehrhauses in Wetzdorf an die Firma Ebert Bau Berga in Berga-Wünschendorf gegangen. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. Als Grund für die Maßnahme wird genannt, dass das bisherige Gebäude nicht mehr normgerecht und zu klein sei.

Arztpraxis in Rockau soll barrierefrei werden

Des Weiteren erhielt die Firma Nur-bau Gera den Zuschlag für den geplanten Anbau an der Arztpraxis in Rockau. Das Vorhaben ist mit einer Summe von knapp 351.902 Euro veranschlagt und soll dafür sorgen, dass die Praxis künftig barrierefrei erreichbar ist. In Wetzdorf und in Rockau sollen die Arbeiten nach Möglichkeit noch im April, spätestens jedoch Anfang Mai beginnen. Die Arztpraxis bleibt weiterhin geöffnet, lediglich die Parkmöglichkeiten werden nach Informationen der Stadt aufgrund der Baumaßnahme eingeschränkt sein.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Nautschütz: ehemaliger Löschwasserteich wird zum Naturteich

In Nautschütz soll der einstige Löschwasserteich in einen Naturteich umgewandelt werden. Das Projekt wird zu 65 Prozent über die Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland (RAG) gefördert. Den Auftrag erhielt mit einem Angebot in Höhe von 46.100 Euro die Firma Straßen- und Tiefbau Osterfeld. Einer Sanierung der Mauerwerkspfeiler bedarf es am Saal in Dothen. Das Angebot der Firma KGW aus Eisenberg in Höhe von 17.777 Euro erhielt den Zuschlag.

Ein weiterer Auftrag wurde für die Änderung des Bebauungsplanes „Naumburger Straße“ vergeben. Da die Festsetzungen im derzeitigen Bebauungsplan die Bebaubarkeit massiv einschränken würden, rate das Landratsamt dringend an, den Bebauungsplan zu ändern, hieß es dazu in der Ratssitzung. Die Vergabe der Planungsleistung ging an Kem Kommunalentwicklung Mitteldeutschland in Jena mit einem Angebot in Höhe von 17.326 Euro.