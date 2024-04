Rothenstein/Oelknitz. Dass eine Brücke zwischen zwei Orten im Saale-Holzland nicht wie angekündigt voll gesperrt wird, führt zu Erleichterung. Zudem gibt es weitere Neuigkeiten aus der Region.

Als „Sieg der Vernunft“ bezeichnet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Jena-Saaletal die abgewendete Vollsperrung der Saalebrücke zwischen Rothenstein und Oelknitzwegen Sanierungsarbeiten. „Nur massive Interventionen von Gemeinden, Bürgern und Interessenvertretungen wie dem ADFC konnten die monatelange Kappung der Rad- und Fußverbindung zwischen dem Ortsteil Oelknitz und Rothenstein verhindern“, heißt es in einer Mitteilung von Michael Böhringer.

Gleichzeitig bleibe die Frage, wie es zu der Entscheidung zur Vollsperrung kommen konnte, „nachdem sich auch der Saale-Holzland-Kreis die Förderung der umweltfreundlichen Fortbewegungsmittel auf die Fahnen geschrieben hat“. Der Fokus liege dabei auf der Erreichbarkeit der täglichen Ziele wie Schulen, Gewerbegebiete und Einkaufszentren mit dem Fahrrad – bequem, direkt und sicher. Gemäß dieser Zielstellung hätte die Vollsperrung der Saalebrücke in Rothenstein nie angeordnet werden dürfen, so Michael Böhringer.

Ebenso werde der ADFC Jena-Saaletal nun die geplante Sperrung der Bundesstraße 88 zwischen Dornburg und Porstendorf kritisch begleiten.

Blutspende in Kahla

Zu einer Blutspende wird am nächsten Freitag, 3. Mai, in den Kindergarten „Tranquilla Trampeltreu“ in Kahla eingeladen. Die Aktion findet von 15.30 bis 19 Uhr statt.

Es ist mittlerweile die zweite Blutspende, die vom Awo-Förderverein „Tranquilla Trampeltreu“ organisiert wird. Der Verein hat seit Januar dieses Jahres die Kooperation mit dem DRK-Blutspendedienst vom früheren Awo-Ortsverein übernommen. Das Team möchte die Blutspende auch für jüngere Menschen attraktiv gestalten, heißt es.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

So stehe jeder Spenden-Termin unter einem Motto: Dieses Mal gebe es eine frühlingshafte Spende mit Kräuterallerlei. Ergänzt werde die Verpflegung mit herzhaften Schnittchen und Kuchen.

Interessierte könnten sich vorab einen Termin online buchen.

Wanderung zu Streuobstwiesen bei Röttelmisch

Die Obstweinkellerei Röttelmisch lädt zum europäischen „Tag der Streuobstwiese“ am Freitag, 26. April, alle Interessierten zu einer Führung durch die Streuobstwiesen um Röttelmisch ein. Dabei werde auf die Ansprüche verschiedener Obstarten wie Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen und Quitten sowie auf Wildobstsorten eingegangen. Weiterhin werde die Vielfalt der Wiesenkräuter und die Wiesenpflege Thema sein.

Die Obstwiesenwanderung mit Susanne Mohr und Alexander Pilling startet um 15 Uhr am Hof 23 in Röttelmisch. Ab 17 Uhr ist zudem eine Besichtigung der Kleinmosterei und der Obstweinkellerei mit anschließender Saft- und Weinverkostung möglich.

Um eine telefonische Anmeldung unter 036422/22498 oder 0173/8538079 oder per Mail an alexander.pilling@t-online.de wird gebeten.