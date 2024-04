Saale-Holzland. Hexenfeuer, Schulfest, Pflanzentauschbörse und Maibaumsetzen - im Saale-Holzland-Kreis stehen zahlreiche Feste und Veranstaltungen an.

Saale-Holzland: Rockau hat einen großen und einen kleinen Maibaum gesetzt

Bereits am 27. April sind in Rockau ein großer und ein kleiner Maibaum gesetzt worden. Gemeinsam wurde das Maibaumsetzen im Ort gefeiert, die Kinder konnten sich schminken lassen, eine Hüpfburg stand bereit und es gab Zuckerwatte. Der Ortschaftsrat von Rockau möchte sich für die zahlreichen Helfer zum Maibaumsetzen bedanken.

Hexenfeuer und Gespensterwanderung: Walpurgisnacht im Bad Klosterlausnitzer Kurpark

Zur zehnten Walpurgisnacht wird am 30. April ab 18 Uhr hinter die Festscheune im Kurpark in Bad Klosterlausnitz eingeladen. Gegen 20.30 Uhr startet eine Gespensterwanderung, die durch den Kurpark und bis zum Brauereiteich führt. Dort gibt’s mit Stockbrot eine kleine Stärkung, bevor es wieder zurück in den Kurpark geht. Am Abend wird ein Hexenfeuer an der Festscheune lodern, ab 21 Uhr spielt die Band „Holm and the Hardliner“ mit Live-Musik zum Tanzen auf. Zur Veranstaltung laden ein die Mitglieder der Burschengesellschaft des Maibaumsetzens und die Mitglieder des Feuerwehrvereins Bad Klosterlausnitz.

Saale-Holzland: Wachtberghexen hüpfen in Ottendorf ums Feuer zur Walpurgisnacht

Zum Hexenfeuer auf dem Wachtberg laden auch die Mitglieder des Feuerwehrvereins Ottendorf am 30. April wieder ein. Start ist 18 Uhr am Sägewerk in Ottendorf. Von dort aus geht es gemeinsam zu Fuß zum Wachtberg in Begleitung von Fackelträgern der Jugendfeuerwehr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Kinder können sich auf die Hüpfburg und die Wachtberghexen freuen.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Friedensschule Hermsdorf lädt am 3. Mai zum Schulfest ein

Zum Schulfest lädt am 3. Mai in der Zeit von 16 bis 18 Uhr die Friedensschule Hermsdorf ein. Um 16 Uhr wird das Fest auf dem Schulhof eröffnet. Dort präsentiert sich an diesem Tag auch die Feuerwehr, die Polizei ist vor Ort und das Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester Keramische Werke Hermsdorf ist auf Nachwuchssuche. Im Schulhaus werden ausgewählte Arbeitsergebnisse des Projektes „Nutz- und Haustiere“ gezeigt und der Hort präsentiert in seinen Räumlichkeiten seine Arbeit. Der Rost brennt, ein Kuchenbasar ist organisiert, wer möchte, kann in der Schulchronik stöbern und eine Tombola ist vorbereitet, bei der jedes Los gewinnt.

Pflanzentauschbörse am 5. Mai in Ottendorf im Saale-Holzland

Zur Pflanzentauschbörse wird eingeladen am 5. Mai, von 10 bis 12 Uhr in die Dorfstraße 8 in Ottendorf. Wer keine Pflanzen zum Tauschen hat, ist trotzdem herzlich eingeladen und kann gegen eine kleine Spende für den Schulförderverein Tälerschule in Ottendorf Pflanzen mitnehmen.

Maibaumsetzen am 1. Mai in Gernewitz

Am 1. Mai, 10 Uhr wird in Gernewitz mit dem Setzen des Maibaumes und Kindermaibaumes auf dem Sportplatz begonnen. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Es laden ein die Mitglieder des Feuerwehr- und Ortsvereins Gernewitz.

In Großbockedra im Saale-Holzland-Kreis wird am Tag der Arbeit der Maibaum gesetzt

Am 1. Mai, 11 Uhr, startet in Großbockedra das Maibaumsetzen auf dem Sportplatz des Dorfes. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Veranstalter ist die Gemeinde Großbockedra.