Saale-Holzland. Seit August 2020 gab es dort keine Gastronomie. Wer ab dem 1. Juli einziehen wird.

Ab dem 1. Juli übernimmt Familie Vargu die Gastronomie im Schützenhaus der Stadt Bürgel und wird dort ein griechisches Restaurant unter dem Namen „Akropolis“ eröffnen. Darüber informiert die Stadtverwaltung Bürgel.

Am 2. Mai konnte der Pachtvertrag im Schützenhaus unterzeichnet werden. Familie Vargu betreibt bereits ein griechisches Restaurant in der Gemeinde Herbsleben im Unstrut-Hainich-Kreis. „Wir freuen uns sehr, wieder einen Pächter für das Schützenhaus gefunden zu haben, weil es Gastronomie in der Stadt Bürgel braucht. Wir wünschen Familie Vargu viel Erfolg für die Restaurantbetreibung und hoffen, dass ihre griechische Küche gut angenommen wird“, sagt Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU).

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Das Schützenhaus in Bürgel war seit August 2020 ohne Pächter. Die Stadtverwaltung hatte die Räumlichkeiten zwischenzeitlich an Vereine für Veranstaltungen und an Privatpersonen für Feierlichkeiten vermietet. Das sei auch rege in Anspruch genommen worden.

Dennoch wurde weiterhin nach einem Pächter für das Schützenhaus gesucht, um einen regelmäßigen Gaststättenbetrieb anbieten zu können. Auch Gespräche mit dem Bürgeler Faschings Club e.V. habe es bereits gegeben. Der Bürgeler Fasching gehört zu den größten Veranstaltungen in Bürgel, der weiter im Schützenhaus stattfinden kann, wie auch andere private und städtische Festivitäten. Der Stadtverwaltung sei es wichtig gewesen, dass ein neuer Pächter solche Saalveranstaltungen weiter ermöglicht. Familie Vargu habe schon in der Gemeinde Herbsleben gezeigt, dass ein derartiges Nutzungskonzept gut funktioniert.

Das Restaurant „Akropolis“ soll ab Juli täglich, außer montags, von 11 bis 14.30 Uhr und von 17 bis 23 Uhr geöffnet sein.