Saale-Holzland. Wichtige Meldungen kurz und knapp zusammengefasst

Lesung in Zschorgula

Der Autor Peter Arndt wird aus seinem Buch „Die Wetterseite der Bäume. Umsiedlung und Krieg. Kolja – ein Junge aus Wolhynien auf der Suche nach Heimat“ vorlesen. Die Lesung findet In der Kieswäsche Zschorgula bei Schkölen am 24. Mai 2024, ab 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird bei Marianne Bach unter der Telefonnummer 036694 / 360063 gebeten.

Open-Air-Gottesdienste zu Christi Himmelfahrt

In zwei Open-Air-Gottesdiensten wird in Eisenberg und Gösen Christi Himmelfahrt durch evangelische Kirchengemeinden gedacht. In Eisenberg gibt es um 10 Uhr vor der Stadtkirche einen Gottesdienst zum Thema „Farbe ins Leben“. Was auf unser Leben abfärbt und wie Leben farbiger werden kann, wird in farbenfrohen Aktionen und der Predigt bedacht. Der Gottesdienst wird ausgestaltet von Familien und Jugendlichen. Parallel zur Predigt wird ein Kindergottesdienst angeboten. Bei Regen findet der Gottesdienst in der Stadtkirche statt. In Gösen findet der Gottesdienst 14 Uhr vor der Gösener Kirche statt. Ein Zelt ist aufgebaut und im Anschluss wird zu einem Beisammensein bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen eingeladen.

Rast in Eineborn

Im Gemeindehaus in Eineborn findet man eine „Himmelfahrt-Raststation“. Am 9. Mai gibt es beim Feuerwehrverein Eineborn nicht nur Essen und Trinken, sondern es kann auch die Toilette genutzt werden. Ab 9 Uhr ist die Raststation für alle geöffnet, die an dem Tag unterwegs sind.

Saale-Holzland: Abendandacht mit dem Landesbischof in Tautenhain

Die Evangelische Kirchengemeinde Tautenhain lädt am Dienstag, 7. Mai, 18 Uhr zu einer Abendandacht mit dem Landesbischof der Evangelischen Kirchen in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, ein. Die Andacht gestaltet der Landesbischof. Im Anschluss ist noch Zeit zum Austausch. „Landesbischof Kramer hat sein Ohr an den Fragen unserer Kirchengemeinden, möchte Freuden und Sorgen teilen. Und uns gibt das die Gelegenheit, nicht nur mitten in der Woche am Abend einmal im gemeinsamen Gebet zur Ruhe zu kommen, sondern uns wird hier die Möglichkeit eröffnet, sich mit dem Landesbischof über Gegenwartsfragen und Zukunftspläne auszutauschen“, sagt Sophie Kersten, Pfarrerin von Tautenhain. Die Evangelische Gemeinde Tautenhain freut sich auf Besucher aus Nähe und Ferne.