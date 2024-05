Kleineutersdorf. Der Herzogstuhl ist beliebtes Fotomotiv und zuletzt auch Filmkulisse gewesen.

Zum Muttertag am Sonntag, 12. Mai, lohnt sich ein Ausflug in den Wald beim Rieseneck zwischen Hummelshain und Kleineutersdorf. Der Herzogstuhl ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Das eindrucksvolle Jagdschlösschen mit Fachwerk ließ einst Herzog Ernst II. von Sachsen-Altenburg erbauen. Heute ist es regelmäßiges Fotomotiv und diente bereits öfter als Filmkulisse. Das Denkmal wird vom Freundeskreis Rieseneck gepflegt, die sich über eine kleine Spende zum Erhalt freuen.

Weitere Nachrichten aus der Region Kahla

Vereinsmitglieder sind am Muttertag vor Ort, beantworten Fragen und wollen die ein oder andere Geschichte zum Herzogstuhl berichten, wird mitgeteilt. Für das leibliche Wohl werde vor Ort gesorgt sein. Der Feuerwehrverein Kleineutersdorf sowie die Gemeinde Kleineutersdorf unterstützen neben den Freundeskreis den Tag.

Um zum Herzogstuhl zu kommen, bietet sich eine Wanderung vom Parkplatz am Chausseehaus bei Hummelshain (an der Landesstraße 1110) an.