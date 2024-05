Reinstädt. Bei Kahla können wieder Besucher Handgemachtes erstehen und Kultur genießen. Selbst an den Dachdecker-Nachwuchs ist gedacht.

Es ist wieder Landmarkt-Zeit im Reinstädter Grund! Am Sonntag, 26. Mai, können die Bürger rund um die Kemenate in Reinstädt bei Kahla regionale Köstlichkeiten und Handwerksprodukte erstehen. Zwischen 11 und 17 Uhr sind die Händler vor Ort, teilt der Veranstalter „Wirtschaftsring Landmarkt“ mit. Das erwartet sie.

Frisch auf den Tisch

Zu den Speisen gehören Räucherforellen, Fladenbrot mit verschiedenen Belägen und Flammkuchen. Wer es deftig mag, kann Wildgulasch, Mutzbraten, Bauerneintopf aus der Gulaschkanone oder Bratwürste und Rostbrätel essen. Es gibt Schafskäse und ein breites Angebot an Räucherkäse, ebenso Honig und Marmeladen. Getrunken werden können Obstweine, Cidre, regionale Biere und verschiedene Obstsäfte - und natürlich Kaffee.

Handwerk für Jung und Alt

Produkte für den Haushalt werden angeboten wie Korbwaren und Keramik. Auch selbstgemachter Modeschmuck, Taschen, und Filzwaren stehen bereit. Für die jungen Gäste gibt es selbstgenähte Kindersachen und Puppenbekleidung. Wer ein Geschenk benötigt, kann Naturseifen und Kerzen oder Glückwunschkarten erstehen.

Grünes für den Garten

Auch Jungpflanzen und Kräuter können auf dem Landmarkt gekauft und daheim eingepflanzt werden.

Mitmachen ist erlaubt

Eine einzigartige Möglichkeit bietet Udo Moritz für Kinder und Jugendliche. Der Lehrmeister an der Dachdeckerschule Lehesten will mit ihnen Schieferplatten bearbeiten. Er beantwortet auch Fragen zur Dachdeckerausbildung

Kunst und Kultur um Kemenate

Reinhard und Beate, bekannt als „Leichtfuß und Liederliesel“, stimmen Volkslieder zum Landmarkt an. Mit Gitarre, Mundharmonika und Percussion erklingen bekannte Lieder, bei denen die Gäste gerne mitsingen können. 16 Uhr spielt Organist Norman Görl an der Scherff-Orgel in der Kirche St. Michael in Reinstädt. In der Kemenate sind Werke der Ilmenauer Grafikerin und Glaskünstlerin Katharina Kerntopf ausgestellt. Zu sehen sind Glaskunst und Malerei. Die Vernissage ist bereits am Donnerstag, 23. Mai, 19 Uhr in der Kemenate.

