Pößneck/Schleiz. Was Kunden des Jobcenters beachten sollten und mit dem welchem Thema das Schriftsteller-Duo Gisela Rein & Claus Irmscher als Nächstes unterhalten will

Sprechstunden im Jobcenter Pößneck freitags nur mit Termin

Die Geschäftsstelle Pößneck des Jobcenters des Saale-Orla-Kreis bleibt „freitags bis auf Weiteres für den Besucherverkehr geschlossen“. Das teilte die Behörde mit dem Verweis auf „personelle Gründe“. Wer aber freitags ins Jobcenter bestellt wird, hat dort auch zu erscheinen. „Bei dringenden Anfragen wenden Sie sich gern an das Servicecenter unter Telefon 03663/434250 oder nutzen den Postfachservice unter jobcenter.digital“, heißt es noch in der Mitteilung. Weiterhin geöffnet ist das Jobcenter in Pößneck dienstags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, zudem seien Besuche nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

Ungebremst aufgefahren: Zwei Frauen verletzt

Am Dienstag, 23. Januar, gegen 6.45 Uhr befuhr eine 59-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw die Landesstraße L 3002 von Tegau kommend in Richtung Oettersdorf. Hier habe sie den vor ihr verkehrsbedingt haltenden Pkw einer 38-jährigen Fahrerin nicht beachtet und sei ungebremst aufgefahren. Beide Frauen hätten Verletzungen erlitten und seien durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Landespolizeiinspektion Saalfeld mit. Die Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen und von einem Abschleppdienst geborgen worden. Wegen der Unfallaufnahme sei es im morgendlichen Berufspendelverkehr zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen.

Faschingsumzug in Nimritz

Am Samstag, 27. Januar, wird zum 3. Nimritzer Faschingsumzug eingeladen. Beginn ist um 14 Uhr. Das Motto des Umzuges lautet „Und wenn die Welt grad kocht – Nimritz feiert doch!“. Im Anschluss wird ab 15.30 Uhr ein „buntes Faschingstreiben“ auf dem Dorfplatz der Gemeinde gefeiert.

Winterglatte Fahrbahn: Fahrerin kommt von der Straße ab

In Neundorf bei Schleiz kam es am Dienstag, 23. Januar, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Gegen 9.15 Uhr befuhr eine 21-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw die Kreisstraße K 302 aus Richtung Volkmannsdorf kommend in Richtung Neundorf. In einer Linkskurve kam sie auf „winterglatter Fahrbahn“, wie es in einer Mitteilung der Landespolizeiinspektion Saalfeld heißt, von der Straße ab, um gegen eine Kurvenwarntafel zu stoßen. Die junge Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

AfD-Veranstaltung und Gegendemo in Kleindembach

In Kleindembach am Goldenen Stern findet am Freitag, 26 Januar, eine Demo mit dem Motto „Nie wieder ist jetzt! Auch im SOK!“ statt. Beginn ist 17.30 Uhr. Veranstalter sind die Grüne/SIP-Fraktion des Pößnecker Stadtrates und der Deutsche Gewerkschaftsbund Saale-Orla. Hintergrund ist der von AfD-Landratskandidat Uwe Thrum angekündigte „Bürgerdialog“ im Goldenen Stern, der am Freitag um 18.30 Uhr beginnen soll und bei welchem Thüringens AfD-Chef Björn Höcke erwartet wird.

Kommunalwahlleitung für Triptis berufen

Der Triptiser Stadtrat hat Steffen Winkler, Ordnungsamtsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Triptis, zum Wahlleiter für die Triptiser Bürgermeister- und Stadtratswahlen berufen. Stellvertretender Wahlleiter ist Richard Dudek, Kämmerer in der Verwaltungsgemeinschaft. Die Personalien wurden diskussionslos und einstimmig beschlossen. Die beiden Kommunalwahlen finden voraussichtlich am 26. Mai statt.

Gisela Rein und Claus Irmscher, hier neulich in Ziegenrück, suchen wieder in Schleiz ihr Publikum. © Schleiz | Sophie Filipiak

Wilhelm-Busch-Nachmittag in Schleiz

Die Ziegenrücker Schriftsteller Gisela Rein und Claus Irmscher wollen mit einem literarischen Nachmittag den Humoristen Wilhelm Busch ehren. Eingeladen wird für den 7. Februar um 17 Uhr ins Schleizer Café Konrad. Die Veranstalter versprechen ein „gemischtes Programm“ und wollen unter anderem Episoden von Max und Moritz vortragen sowie an die „fromme Helene“ erinnern.

In Krölpa tagt der Gemeinderat

In Krölpa tagt am Mittwoch, 31. Januar, der Gemeinderat. Die Sitzung findet im Saal der Gemeindeverwaltung statt und der öffentliche Teil beginnt um 18.45 Uhr. Zum Auftakt des kommunalpolitischen Abends gibt es wie immer eine „Bürgersprechstunde“. Erörtert und beschlossen werden sollen unter anderem Fragestellungen des Ortsteiles Herschdorf und der Freiwilligen Feuerwehr.

Entscheidung zur Ortsdurchfahrt von Gertewitz

In Schleiz tagt am Dienstag, 30. Januar, der Bau- und Vergabeausschusses des Saale-Orla-Kreises. Die Sitzung findet im Landratsamt statt und Beginn des öffentlichen Teiles ist 16 Uhr. Unter dem Vorsitz von Thomas Franke (CDU) soll unter anderem ein Beschluss zum Ausbau der Kreisstraße K 210 in Gertewitz getroffen werden.

