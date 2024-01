Pößneck/Neustadt/Triptis/Krölpa. Ausgeh- und Freizeittipps, Informationen für Immobilienschnäppchenjäger und andere nützliche Hinweise

Schwarze Kunst in Neustadt

In der historischen Schaudruckerei des Neustädter Museums für Stadtgeschichte mit Drucktechnik und Gerätschaften aus der Zeit von 1870 bis 1950 ist am Donnerstag, 25. Januar, wieder Betrieb. Interessierte aller Generationen sind in der Zeit zwischen 14 bis 16 Uhr willkommen. Jünger der schwarzen Kunst präsentieren zum ersten Mal in diesem Jahr ihr altes Handwerk. „Schauen Sie ihnen über die Schulter und erleben Sie die Schriftsetzer, die Drucker, den Buchbinder und die Chemigrafin in Aktion“, heißt es in der Einladung der Stadt Neustadt zu dieser Veranstaltung. Weil der Platz begrenzt ist, wird um eine Voranmeldung in der Neustädter Tourist-Information unter Telefon 036481/852222 oder per E-Mail an touristinfo@neustadtanderorla.de gebeten.

Fördermittel für den ländlichen Raum im Saale-Orla-Kreis

Die in der Entwicklung des ländlichen Raumes engagierte Leader-Aktionsgruppe Saale-Orla hat mit finanzieller Unterstützung des Saale-Orla-Kreises ein Regionalbudget in Höhe von 150.000 Euro bei der Europäischen Union beantragt. Mit den Fördermitteln sollen gemeinnützige Vorhaben unterstützt werden. Gefragt sind beispielsweise Projekte zur Stärkung der Heimatver­bundenheit und der Steigerung der Attraktivität vor Ort, zum Miteinander der Generationen, der Kunst und Kultur, zur Integration oder des Natur- und Landschaftsschutzes. Vorhaben mit Kosten zwischen 2000 bis 20.000 Euro sollen mit bis zu 80 Prozent bezuschusst werden. Anträge sind bei der Leader-Aktionsgruppe bis 25. Februar willkommen. Das Antragsformular, die Projektauswahlkriterien und weitere Informationen sind unter www.leader-sok.de/regionalbudget zu finden.

Der Wernburger Weg 36 in Pößneck wird zwangsversteigert. © OTZ | Marius Koity / Archiv

Pößnecker Grundstücke werden zwangsversteigert

Das Wohn- und Geschäftshaus in der Ecke Wernburger Weg/Friedrich-Engels-Straße in Pößneck ist am Amtsgericht Rudolstadt zur Zwangsversteigerung ausgeschrieben. Das 1896 errichtete und längere Zeit schon leerstehende Gebäude auf einem 200 Quadratmeter großen Grundstück mit der Adresse Wernburger Weg 36 wird am 20. Februar zum Preis von 4500 Euro aufgerufen. Noch weniger wert ist nach Ansicht des Amtsgerichtes Rudolstadt das benachbarte, oberhalb stehende Gebäude Wernburger Weg 38 auf einem immerhin 1579 Quadratmeter großen Grundstück, welches schon am 30. Januar ab einem Euro ebenfalls per Zwangsversteigerung zu haben wäre.

Ostalgie-Fasching in Pößneck

Der Pößnecker Faschingsverein Schleusenfrösche lädt am Samstag, 27. Januar, zu einer „Schleusenparty“ in die Pößnecker Shedhalle eine. Motto des Abends ist „Wir feiern Ostalgie wie noch nie“. Das Programm beginnt um 19.11 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Ab etwa 22 Uhr wird zum Tanz mit der Band Foxx eingladen. Passend zum Motto des Abends serviert die Gaststätte Schiefes Eck „die köstlichsten DDR-Klassiker“, wie es in der Einladung zu dieser Veranstaltung heißt.

In der Pößnecker Shedhalle - hier die Schleusenfrösche Tommy Brandner (r.) und Kurt Lösche vor einem Jahr - geht es am Samstagabend in froschgrüner Regie ostalgisch zu. © Mario Keim / Archiv | Mario Keim

Kunstkurs in Hütten

Im Vitaleum in Hütten wird wieder ein Kunstkurs „Malen wie Bob Ross“ aufgelegt. Vermittelt werden die Grundlagen der Nass-in-Nass-Technik. Der Kurs findet vom 1. bis 4. Februar jeweils von 10 bis 16 Uhr direkt im Naturhotel statt. „Bereits am Ende des Tages können auch Anfänger ein beeindruckendes selbstgemaltes Bild mit nach Hause nehmen“, versprechen die Veranstalter, wobei an jedem der vier Tage ein anderes Motiv – zum Beispiel Winter, Meer oder Morgendämmerung – ausprobiert wird. Kursleiter ist Günter Petzoldt. Unter www.vitaleum.com sind nähere Informationen zu finden. Die weltbekannte Nass-in-Nass-Maltechnik wurde vom US-amerikanischen Maler und Fernsehmoderator Bob Ross (1942-1995) entwickelt.

Landesgartenschau-Ausstellung in Triptis

Die Städte Pößneck, Neustadt und Triptis richten 2028 die 6. Thüringer Landesgartenschau aus. Hierzu fand 2023 ein Ideen- und Realisierungswettbewerbs für Planungsbüros statt. Die Ergebnisse werden seit Ende November im Rahmen einer Wanderausstellung mit allen Wettbewerbsbeiträgen vorgestellt. Nach dem Auftakt im Pößnecker Bilke-Saal und der Zwischenstation im Neustädter Lutherhaus sind die großflächigen Entwürfe noch bis 30. Januar im Triptiser Schützenhaus zu sehen. Interessierte sind montags bis freitags zwischen 10 bis 17 Uhr willkommen.

Sozialladen in Pößneck

Der Sozialladen des Deutschen Roten Kreuzes Saale-Orla in der Saalfelder Straße 2 in Pößneck ist montags bis mittwochs von 8.30 bis 13 Uhr und 13.30 bis 15 Uhr geöffnet. Sozialhilfeempfänger, Alleinerziehende, Rentner und Menschen in Not erhalten hier unter anderem gute gebrauchte Kleidung und Haushaltsbedarf. Nähere Vorab-Informationen gibt es unter Telefon 03647/4591102.

Weitere aktuelle Meldungen gibt es hier.