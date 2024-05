Stephanie Rössel findet den Spruch von Lewis Carroll gerade ziemlich passend.

Der Kronleuchter, der gigantische Baum, die Rosen und diese Ruhe - irgendwie kam ich mir ein bisschen wie Alice im Wunderland vor, als ich im Garten in Külmla stand. Und dann fiel er mir ein, der Spruch von Lewis Carroll: „Wenn du dich im Leben auf die Dinge beschränkst, an denen niemand etwas auszusetzen hat, dann wirst du nicht viel zu tun finden.“

Kaum treffender passt dieser Satz zu den Tagen vor der Kommunalwahl im Saale-Orla-Kreis. Einige Bürgermeister bangen um ihren Posten. Einige haben viel erreicht und vielleicht trotzdem nicht immer alles mustergültig gemacht. Aber wer macht denn schon immer alles richtig? Und ob jene, die immer meckern, so ein Amt besser erfüllen könnten, wäre ja noch eine ganz andere Frage und zu beweisen.

Gibt es eigentlich Studien dazu, ob es mehr Stimmen bringt, die Konkurrenz in den Dreck zu ziehen oder bei sich zu bleiben und mit dem, was man kann und bewirken möchte, nach außen zu treten? Aber das Urteil fällen ja sowieso am Sonntag die Wählerinnen und Wähler. Und bei so manchem Ergebnis denke ich mir dann vielleicht: „Willkommen im Wunderland.“

Stephanie Rössel, Redakteurin im Saale-Orla-Kreis © Schleiz | Schleiz

