Ranis. Kurt-Tucholsky-Lesekonzert mit einem Schauspieler, der gesellschaftlich selbst kein Blatt vor den Mund nimmt

Kurt Tucholsky (1890-1935) war ein Mann der klaren Worte. Als vielseitiger Schriftsteller und politisch engagierter Journalist polarisierte er mit seinem Werk zu Lebzeiten und tut es auch heute noch („Soldaten sind Mörder“), hatte er sich doch zur Aufgabe gemacht, mit der Schreibmaschine unter anderem die Dummheit zu bekämpfen, die ja nicht ausstirbt. Die Lektüre seiner Werke lohnt sich immer. Und so ist es kein Wunder, dass zum Programm der diesjährigen Literaturtage auf Burg Ranis ein Kurt-Tucholsky-Programm gehört.

Prosa und Verse des schonungslosen Gesellschaftskritikers werden am 8. Juni in einem Lesekonzert zu hören sein, und zwar vorgetragen von Robert Stadlober, dem österreichischen Schauspieler, Hörbuchsprecher und Sänger, der etwa aus Filmen wie „Sonnenallee“ und „Crazy“ bekannt ist und zuletzt in der TV-Serie „Kafka“ zu sehen war. Die Samstagabendveranstaltung beginnt um 19 Uhr.

„Sein Herz schlägt für Tucholsky“

Robert Stadlober, der gesellschaftlich selbst kein Blatt vor den Mund nimmt, unterlegt Tucholsky-Texte mit Musik, singt, spricht und ruft laut Einladung des veranstaltenden Vereines Lese-Zeichen ins Gedächtnis, dass sich bei allem technischen Fortschritt im menschlichen Umgang miteinander seit der Weimarer Republik so viel nicht verändert habe. In einer Rezension des Programms wird Stadtlober von den „Badischen Neuesten Nachrichten“ bescheinigt: „Sein Herz schlägt für Tucholsky, das war zu jedem Moment seiner fesselnden Performance klar, und es gelang ihm mühelos, sein bunt gemischtes Publikum mitzunehmen.“ Tucholsky-Leseempfehlungen hat Stadtlober außerdem in einem Buch unter dem Titel „Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut“ zusammengefasst, das in diesen Tagen vom Verbrecher Verlag Berlin herausgebracht wird.

Burg Ranis. © Funke Medien Gruppe | Stephanie Rössel

Die Thüringer Literaturtage finden vom 6. bis 9. Juni zum 27. Mal auf Burg Ranis statt. Das viertägige Programm in Regie von Romina Nikolic und Ralf Schönfelder umfasst insgesamt dreizehn Veranstaltungen. Tickets gibt es unter anderem beim Verein unter www.lesezeichen-ev.de/tickets.

