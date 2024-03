Saalfeld. Aus „Die Jungen“, die 2019 zwei Sitze erobern konnten, ist eine erwachsene Wählervereinigung geworden - das sind ihre Kandidaten

Die „Bürger für Rudolstadt“ (BfR) sind im Stadtrat Rudolstadt, wo sie mit Jörg Reichl auch den Bürgermeister stellen, ebenso etabliert wie die „Bürger für den Landkreis“ (BfL) im Kreistag. Nun gibt es zumindest vom Namen her vergleichbares Angebot erstmals auch in Saalfeld. Mitte März hat die Wählervereinigung „Bürger für Saalfeld“ (BfS) ihre Kandidaten für die Stadtratswahl am 26. Mai nominiert.

Die Wahlliste umfasst 23 Kandidaten. Auf Platz eins wurde der bisherige Fraktionsvorsitzende Eric Weigelt gewählt, ihm folgen sein Stadtratskollege Oliver Grau und Daniela Jahn. Die weiteren Plätze belegen Josephine Wachsmuth, Christian Berk, Ricarda Straub-Unger, Sascha Hauke, Torsten Necke, Torsten Wachsmuth, Tina Gröbner, Claudia Uthke, Rainer Kropka, Christoph Ziener, Frank Patzert, Florian Enger, Marco Ludley, Sabine Dube, Falk Brezezowsky, Stefan Triebel, Justus Neumann, Ralf Kühnert, Tina Gliemann und Isabel Heib.

Eric Weigelt steht wieder an der Spitze der Liste

Nicht alle Kandidaten sind neu in der Kommunalpolitik. „Wir engagieren uns jetzt seit zehn Jahren im Saalfelder Stadtrat, sind sehr aktiv und wollen auch weiter dafür sorgen, dass im Stadtparlament ein frischer parteiunabhängiger Wind weht,“ wird der Vereinsvorstand und Stadtrat Oliver Grau in einer Mitteilung zitiert. „Vor allem liegt uns die überparteiliche Arbeit am Herzen. Wir haben wiederholt die zweitmeisten Anträge in der Legislatur eingereicht und dabei mit anderen Fraktionen gut zusammengearbeitet. Im Stadtrat geht es um Sacharbeit, um unsere Stadt und nicht um die Parteilinie aus Erfurt oder Berlin“, ergänzt der Fraktionsvorsitzende Eric Weigelt.

Bei den letzten beiden Stadtratswahlen stand noch die Wählergruppe „Die Jungen“ auf dem Wahlzettel und zog jeweils mit zwei Sitzen in den Stadtrat ein. Seit September 2020 heißt die Fraktion „Bürger für Saalfeld“, der zugehörige Verein wurde bereits 2018 gegründet.

Drei Bürger für Saalfeld kandidieren außerdem noch für den Kreistag auf der Liste der BfL: Daniela Jahn auf Platz 7, Justus Neumann auf 12 und Oliver Grau auf Platz 17.