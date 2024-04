Rudolstadt/Saalfeld. Im Rudolstädter Ortsteil Pflanzwirbach ersetzt ein HLF 10 ein über 30 Jahre altes Fahrzeug. Frank Zappa in den Saalgärten.

Großer Bahnhof am Dienstagabend in Pflanzwirbach. Ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 10 wurde den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr des Rudolstädter Ortsteils von Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) übergeben. Das Fahrzeug mit Allradantrieb und knapp 300 PS ist mit einer kompletten Ausrüstung für Brandbekämpfung und Hilfeleistung perfekt ausgestattet für den Erstangriff.

Neugierig begutachtet wird das HLF 10, das seit Dienstagabend zum Bestand der FFW Pflanzwirbach gehört. © Steffi Voigt | Steffi Voigt

In Pflanzwirbach ersetzt das HLF 10, das von den ehrenamtlichen Feuerwehrkräften vor Ort neugierig beschnuppert wurde, ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit 500-Liter-Wassertank vom Baujahr 1993.

Bäume und Hochbeete an der Schillerschule Rudolstadt

An der Schillerschule in Rudolstadt wird über Klimaschutz nicht nur geredet. Immer wieder werden, vor allem initiiert vom Förderverein der Regelschule, Aktionen durchgeführt, bei denen die Lernenden spüren, dass man schon mit „kleinen Dingen“ etwas bewirken kann.

So pflanzten die Schüler der Klasse 10b gemeinsam mit ihrer Klassenleiterin Heidi Schnerr vier hochwertige Bäume auf dem Schulhof. Doppelter Effekt: Die Bäume sind auch ein Abschiedsgeschenk der Zehntklässler, die die ehemalige Kaserne am Bayreuther Platz demnächst verlassen.

Roberto Hoffmann mit Fünftklässlern beim Bau der Hochbeete im Außengelände der Schillerschule in Rudolstadt. © Hartmut Gerlach | Hartmut Gerlach

Aber auch der jüngste Jahrgang der Schule wird bereits für dieses Thema ganz praktisch sensibilisiert. Gleich vier Hochbeete wurden mit Unterstützung von Firmen aus der Region und der Stadtveraltung sowie von Michael Balfrich vom AWO Jugendhaus in der Fröbelstraße und von Werklehrer und Seiteneinsteiger Roberto Hoffmann durch die Fünftklässler aufgebaut. In Kürze sollen dann bienenfreundliche Blühpflanzen die Hochbeete schmücken. Auch ein Giesdienst der Klasse von Madelene Werner, die die Pflanzenbehältnisse mit einfachen Mitteln herstellten, eingerichtet werden.

Bei allen Aktionen war Almut Steinmetz, die ehemalige Rektorin der Bildungseinrichtung und langjährige Vorsitzende des Schulfördervereins, als Idengeberin maßgeblich beteiligt. „Schüler sollen erkennen, dass sie etwas gegen das Insektensterben tun können, sich noch stärker mit der Schule identifizieren und darauf achten, dass alles erhalten bleibt“, nennt das nun „einfache“ Mitglied des Fördervereins einige Ziel der Aktionen, die auf dem Schulhof nicht zu übersehen sind.

Glasfaserausbau startet Mittwoch in Remda

Die GlasfaserPlus startet mit dem Ausbau von Glasfaseranschlüssen für rund 1120 Haushalte in verschiedenen Ortsteilen von Rudolstadt. Anlässlich des Baustarts wurde für Mittwoch, 14 Uhr, zu einem Pressetermin an die Remdaer Hauptstraße/Ecke Kirchremdaer Straße geladen.

Die Anschlüsse ermöglichen nach Informationen der Stadtverwaltung Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Das Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und IFM Investors, das den Ausbau realisiert, mache seine Pläne nicht von Vorvermarktungsquoten abhängig und nutze teilweise vorhandene Infrastrukturen der Telekom, heißt es. Das Netz werde allen Telekommunikationsanbietern zur Verfügung stehen. „Die Immobilien werden während der Ausbauphase kostenfrei angeschlossen, wenn Kunden einen Glasfaser-Tarif abschließen“, so die Stadt.

Kritik an fehlenden Projekten für Städtebauförderung

Rechtzeitig vor dem Tag der Städtebauförderung am 4. Mai hat das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen nun die Zahlen für die Städtebauförderung des Bundes im Jahr 2023 veröffentlicht. Zur Entwicklung der Städtebauförderung in seinem Wahlkreis äußert sich der Bundestagsabgeordnete Prof. Michael Kaufmann (AfD) so: „Die ausgezahlten Fördersummen des Bundes für die Saale-Kreise haben im Jahr 2023 mit rund 8,6 Millionen Euro einen Höchststand erreicht. Größte Zuwendungsempfänger waren dabei die Städte Pößneck (4,613 Mio €), Neustadt an der Orla (1,912 Mio €) und Saalfeld (664.000 €). Das ist zunächst erfreulich. Doch handelt es sich dabei um Projekte, die bereits vor Jahren auf den Weg gebracht wurden“.

Zugleich sei die Zahl der neu in die Förderung aufgenommen Projekte von 2020 bis 2023 massiv von 28 auf nur noch zwei Projekte zurückgegangen und war damit zuletzt so niedrig wie seit über zehn Jahren nicht mehr. „Zum einen sehe ich hier eine weitere Auswirkung der desaströsen Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahre. Vor allem aber spiegelt sich darin die prekäre Finanzlage der meisten Kommunen wider, die sich in der Regel an den durch Bund und Land geförderten Projekten zu einem Drittel beteiligen müssen“, wird Kaufmann zitiert. Rezession, Inflation und die stetig steigenden Aufwendungen für Migration hätten dazu geführt, dass die Haushaltslage von Städten und Gemeinden allerorten angespannt sei und kaum noch für die laufenden Verpflichtungen reiche.

