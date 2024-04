Bad Blankenburg. Ein gefundener Glücksbringer erfreut ein Paar aus Bad Blankenburg

„Da bekommt man den Glauben an die Menschheit wieder.“ Gertrude Reiber und ihr Partner Peter Linde aus Bad Blankenburg haben einen besonderen Fund gemacht in einer Situation, in der sie nicht damit rechneten. Peter wollte eigentlich nur einkaufen gehen.

„Das fand er eben in einem Einkaufswagen beim Rewe“, sagt Gertrude Reiber und schickt in dem Moment ein Foto an die Redaktion. Auf dem Bild ist ein gehäkeltes Würmchen mit einem Holzköpfchen, auf das ein lächelndes Bärengesicht gemalt wurde.

Ein Brief war beigelegt

Dazu war ein Brief beigelegt: „Hallo Du! Nimm‘ mich mit, man hat mich nicht verloren, bin für Dich gemacht! Geht’s im Moment für Dich nicht weiter, bin ich ab jetzt Dein Begleiter! Dein Glückswürmchen, ausgelegt von Annette.“ Beides war in ein Tütchen verpackt.

Bei dieser Botschaft standen Gertrude Reiber die Tränen in den Augen. Sie beschreibt, dass solche Tütchen in mehreren Einkaufswagen lagen. „Ist das nicht eine wunderbare Geste in dieser doch so verrückten Welt?“

Von wem die Botschaft kommt, weiß das Paar nicht. Sie haben nur einen Vornamen und wollen Annette ihren Dank aussprechen, „für diese Herzlichkeit.“

Eine ehrliche Kundin bekam eine Überraschung

Eine ehrliche Kundin, erzählen die Beiden, wollte das gefundene Tütchen an der Kasse wieder zurückgeben, weil sie dachte, dass es ein vergessener Einkauf gewesen sei. Umso größer dürfte auch die Freude für sie gewesen sein, als sie schließlich den beigelegten Brief las und ihren persönlichen Glücksbringer – ganz legal – einstecken durfte.