Saalfeld. Praktisches Training der Katastrophenschützer des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt an einem bereit gestellten Ausbildungszug

Am Donnerstag kam der Katastrophenschutz-Gefahrgutzug des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt unter der Leitung von Zugführer Kay Uhlig zu einer gemeinsamen Ausbildung auf dem Gelände des Güterbahnhofes in Saalfeld zusammen. Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor.

An einem dort zur Verfügung stehenden Ausbildungszug der Deutschen Bahn AG konnten die Kameradinnen und Kameraden einem theoretischen Seminar sowie einer Unterweisung an einem Kesselwagen beiwohnen. Anschließend wurden in Stationsarbeit verschiedene Maßnahmen zur Abdichtung von Leckagen geübt.

Positives Feedback der Ausbildungsteilnehmer

Sowohl die Ausbilder der Deutschen Bahn AG als auch Thorina Breuer und Robert Scheithauer, Mitarbeiter des Sachgebietes Gefahrenabwehr, zeigten sich der Mitteilung zufolge sehr zufrieden mit dem Ausbildungsverlauf, was sich auch im sehr positiven Feedback der Ausbildungsteilnehmer widerspiegelt. „Es ist sehr wichtig, insbesondere den Umgang mit gefährlichen Stoffen und Gütern regelmäßig und praktisch zu trainieren. So wissen die Kameradinnen und Kameraden, was im Ernstfall zu tun ist“, resümiert der stellvertretende Kreisbrandinspektor Robert Scheithauer.

Die Katastrophenschützer des Landkreises beim Gruppenfoto am Ausbildungszug im Saalfelder Güterbahnhof. © Landratsamt | Landratsamt

Hier müssen Taktik und Handgriffe reibungslos ineinandergreifen, um zügig und ohne Gefährdung für die Einsatzkräfte das Einsatzziel zu erreichen. „Somit bietet die praxisnahe Ausbildung an einem Kesselwagen gute Voraussetzungen, um das Auffangen und Abdichten zu üben“, betont Scheithauer.

Der Ausbildungszug der Deutschen Bahn AG steht Feuerwehren und Hilfsorganisationen im gesamten Bundesgebiet an unterschiedlichsten Orten für Ausbildungszwecke zur Verfügung. Ausbildungen und vor allem Übungen der Katastrophenschutzeinheiten der Landkreise sind in der Thüringer Katastrophenschutzverordnung geregelt und in wiederkehrenden Abständen vorgeschrieben.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: