Rudolstadt. Stadt gestaltete die Außenanlage neu und plant jetzt die Teilsanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Eichfeld.

In Vorbereitung auf die bevorstehende 950-Jahr-Feier von Eichfeld habe die Stadt Rudolstadt umfangreiche Sanierungsarbeiten am Dorfplatz zwischen Kirche und Dorfgemeinschaftshaus abgeschlossen. „Bürgermeister Jörg Reichl übergab den neu gestalteten Platz feierlich an Ortsteilbürgermeister Thomas Kirste und Mitglieder der Eichfelder Heimatfreunde“, heißt es in einer am Freitag verbreiteten Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Die Sanierungsarbeiten umfassten die Erneuerung des Dorfplatzes durch Pflasterung der Flächen sowie die Errichtung eines neuen Zaunes und einer Stützmauer entlang der angrenzenden Straße. Außerdem wurde der Platz durch den Rückbau alter Schuppen vergrößert, sodass der Blick auf die historische Kirche frei wurde. Im Rahmen der Tiefbauarbeiten wurden auch die maroden Grundleitungen erneuert.

Moderne WC-Anlage soll eingebaut werden

Auch das Dorfgemeinschaftshaus erfuhr eine sichtbare Aufwertung. Die Fassade wurde gereinigt, der Sockel ausgebessert und Graffiti entfernt. Außerdem wurde die Dachrinne gereinigt und der Dachkasten neu gestrichen. In einem nächsten Schritt sind weitere Renovierungsarbeiten im Inneren des Gebäudes geplant, unter anderem die Veränderung der Raumaufteilung, der Einbau einer modernisierten WC-Anlage sowie neue Anstrich- und Verputzarbeiten.

Blick auf den Dorfplatz des Rudolstädter Ortsteils Eichfeld, der rechtzeitig vor der 950-Jahrfeier fertig saniert ist. © Stadt Rudolstadt | Thomas Melior

Mit der Neugestaltung des Dorfplatzes wurde auch der barrierefreie Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus verbessert. Die Kosten für die Maßnahmen im Außenbereich belaufen sich auf zirka 81.000 Euro, für die Umbauten im Innenbereich sind weitere 12.600 Euro veranschlagt.

Feierlichkeiten beginnen mit dem Fröbellauf

Die 950-Jahr-Feier Eichfelds wird von den Eichfelder Heimatfreunden und dem Heimatverein Keilhaus ausgerichtet. Die Feierlichkeiten beginnen am Samstag mit dem Fröbellauf in Keilhau und werden am Sonntag mit einem Festgottesdienst und anschließendem Mittagessen fortgesetzt. Bis September stehen zahlreiche Veranstaltungen auf dem Festprogramm, darunter Wanderungen, ein Dorfkino, der Eichfelder Jubiläumslauf, Frühschoppen am Badeteich, Kurzvorträge zur Ortsgeschichte, eine Oldtimerausfahrt mit Flohmarkt und ein Abschlussfest.

„Diese umfangreichen Maßnahmen sorgen dafür, dass Eichfeld sein 950-jähriges Bestehen in einem einladenden Ambiente feiern kann“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Stadt Rudolstadt und die Heimatvereine Eichfeld und Keilhau laden alle Einwohner und Gäste herzlich zu den Feierlichkeiten ein, bei denen auch der neu gestaltete Dorfplatz erkundet werden kann.

