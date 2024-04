Saalfeld. Christian Herrgott und Marko Wolfram stimmen Zusammenarbeit ab

Die beiden Nachbarlandkreise Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla arbeiten eng zusammen. Abfallwirtschaft, Tourismusentwicklung und öffentlicher Personennahverkehr sind nur einige Aufgaben, die die Landkreise gemeinsam erfüllen. Am Donnerstag besuchte der neu gewählte Landrat Christian Herrgott (CDU) aus dem Saale-Orla-Kreis seinen Amtskollegen Marko Wolfram (SPD) im Saalfelder Landratsamt, um die weitere Zusammenarbeit abzustimmen.

Die gemeinsame Aufgabenerledigung hat sich in den vergangenen Jahren als erfolgreich erwiesen. So sind beide Landkreise im Zweckverband ÖPNV Auftraggeber für das gemeinsame Busunternehmen KomBus. Am 10. April hatten die beiden Landräte am Saalfelder Betriebshof im Beisein des Thüringer Umweltministers Bernhard Stengele (Grüne) 15 neue, gasbetriebene Busse und eine dazugehörige Tankstelle in Betrieb genommen.

Müllentsorgung und Tourismus am Thüringer Meer

Die Müllentsorgung wird ebenfalls durch einen gemeinsamen Zweckverband – den Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO) organisiert. Neben der Abfallentsorgung betreibt der ZASO Wertstoffhöfe, eine Deponie im Saale-Orla-Kreis und die Thermische Verwertungsanlag Schwarza im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Seit einigen Jahren wird auch der Tourismus am Thüringer Meer gemeinsam entwickelt, seit 2011 als kommunale Arbeitsgemeinschaft und seit 2018 in einem gemeinsamen Zweckverband. Engmaschig sind die Verflechtungen aber auch bei der Gesundheitsversorgung. Die Thüringen-Kliniken Georgius Agricola mit Hauptsitz in Saalfeld betreiben in Pößneck eine Klinik und Medizinische Versorgungszentren in Bad Lobenstein, Pößneck und Neustadt an der Orla.

Im ersten Arbeitsgespräch betonten beide Landräte den Willen, die erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen. So stand unter anderem das weitere Vorgehen zum Bau der Linkenmühlenbrücke, die beabsichtigte Einführung des Rufbussystems und eine Stabilisierung der Müllgebühren auf der Agenda.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: