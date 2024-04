Saalfeld/Rudolstadt. Theatersommer zum 20. Mal im Norden des Landkreises.

Großkochberg. Der Vorverkauf für den gesamten Theatersommer auf Schloss Kochberg läuft bereits auf Hochtouren. „Aufbruch“ lautet das Thema des 20. Theatersommers im Liebhabertheater Schloss Kochberg. Zum 20. Jubiläum und in Goethes 275. Geburtstagsjahr stellt er den Aufbruch in den Mittelpunkt, der Ende des 18. Jahrhunderts die Gesellschaft, aber auch Kunst und Musik bewegte. Von Mai bis September 2024 lädt das südlich von Weimar gelegene Liebhabertheater zu insgesamt 28 Veranstaltungen ein. Auf dem Programm stehen Opern, Schauspiele und Konzerte, die im authentischen Theater der Goethezeit in historischer Aufführungspraxis präsentiert werden. Ort, Werk und Aufführung bilden ein Gesamtkunstwerk.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Neuproduktion. Am 4. Mai feiert das Melodram „Ariadne auf Naxos“ - Musik von Georg Anton Benda, Text von Johann Christian Brandes - mit dem Ensemble I Poporini unter der Leitung von Gerd Amelung Premiere. Beginn der Aufführung ist um 17.30 Uhr. Um 16.30 Uhr gibt es eine Einführung in das Melodram von Georg Friedrich Benda, anschließend eine Premierenfeier im Foyer des Theaters.

Abendmotette in der Johanneskirche Saalfeld

Saalfeld. Zur 1528. Abendmotette am 1. Mai um 19.30 Uhr in der Johanneskirche Saalfeld präsentieren unter dem Titel „Musici ecclesiae Thuringiae“ Peter Wiegand (Violine) und Klaus-Peter Marquardt (Orgel) Werke von Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach und Max Reger. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Bis Ende September öffnen sich nun wieder jeden Mittwoch um 19.30 Uhr die Türen einer der Saalfelder Kirchen zur Abendmusik.

Pkw-Fahrer positiv auf Amphetamin getestet

Saalfeld. Am Donnerstag, gegen 21.30 Uhr, wurde der 38-jährige Fahrer eines Pkw in Saalfeld in der Pestalozzistraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Drogenvortest bei dem Mann verlief positiv auf Amphetamin. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus.

Gewerkschaft lädt zur Maifaier in den Schlosspark

Saalfeld. Der DGB-Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt lädt für den 1. Mai, dem Tag der Arbeit, um 14 Uhr zur traditionellen 1. Mai-Veranstaltung ein. Sie findet wieder im Schlosspark in Saalfeld statt, einem altbekannten Versammlungsort, unter dem Motto „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“. Damit erinnern die Gewerkschaften an ihre Kernforderungen und ihre Antworten auf die zunehmende Verunsicherung in der Gesellschaft, sagt Andreas Scheufler, Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes. Angesichts niedriger Tarifbindung und allgemein niedrigen Löhnen in Thüringen und der daraus folgenden prekären Lage der Beschäftigten machen wir uns gemeinsam für eine höhere Tarifbindung stark.

Die Gäste erwartet der Hauptredner Kirsten Breuer, Gewerkschaftssekretär von der IG BCE, Grußworte vom Saalfelder Bürgermeister und dem Landrat sowie musikalische Unterhaltung mit DJ Böhmi und Raul Salazar. Es gibt auch wieder Infostände von Gewerkschaften, Vereinen und Parteien, an denen man sich über die ihre Anliegen und über aktuelle politische Forderungen informieren kann.

Fünf Stunden lang Feuerwehr live zum Anfassen

Saalfeld. Zum Florianstag am 4. Mai 2024 von 13 bis 18 Uhr kann die Feuerwehr Saalfeld rund um den Saalfelder Marktplatz hautnah erlebt werden. Die Kameradinnen und Kameraden präsentieren ihre Arbeit und stehen Rede und Antwort. Am 4. Mai ist Florianstag – Gedenktag des heiligen Florian. Der Legende nach verstarb am 4. Mai 304 Florian von Lorch. Florian steht für die Feuerwehren als Schutzheiliger gegen Feuergefahr.

Mit dem Florianstag möchte die Feuerwehr Saalfeld/Saale der Bevölkerung ihre tägliche Arbeit näher bringen und gewährt nicht-alltägliche Einblicke mit brandheißer Action für Jung und Alt. Bei Vorführungen und Live-Szenarien, wie einer Türöffnung oder einer Fettexplosion, stellen die Kameradinnen und Kameraden ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis. Feuerwehrfahrzeuge öffnen ihre Türen und lassen die Herzen von Technikfans höherschlagen. Zudem wird die neue Feuerwehrkleidung präsentiert.

Saalfelder Feuerwehrleute bei einem Einsatz im vorigen November. © André Kranert | André Kranert

Kleine Flammenbändiger können beim Rauchhaus und weiteren Mitmach-Stationen erste Erfahrungen als Floriansjünger sammeln und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Zudem geht es für mutige Gäste mit einem Kran hoch hinaus. In schwindelerregender Höhe kann der Ausblick über die Weiten Saalfelds genossen werden. Gleichzeitig findet das Good Food-Festival statt.

Der Florianstag soll nicht nur zeigen, wie die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Saalfeld für ihre Arbeit brennen. Ziel ist es zudem, die Bevölkerung für das Thema Brandschutz zu sensibilisieren, die Wertschätzung für die lebenswichtige Arbeit der Einsatzkräfte zu fördern und Feuer für das Ehrenamt bei neuen Mitgliedern zu entfachen. 2024 als Herzensprojekt erstmalig ins Leben gerufen, soll der Florianstag ein fester Termin im Kalender aller Feuerwehrinteressierten werden.

