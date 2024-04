Saalfeld/Rudolstadt. Unsere Ausflugstipps für den Mittwoch führen nach Saalfeld, Rudolstadt, Meura, Lichtenhain an der Bergbahn und Sitzendorf

1. Letzter Vorhang für Brecht-Stück in Rudolstadt

Mit dem Bertolt-Brecht-Circus „Hoppeldoppel Wopps Laus“ und dem Theaterabend „Der Tatortreiniger“ verabschieden sich gleich zwei erfolgreiche Inszenierungen in dieser Woche von der Rudolstädter Theaterbühne. Das von Intendant Steffen Mensching geschriebene Brecht-Stück ist am 1. Mai, um 19.30 Uhr im Theater im Stadthaus zum letzten Mal zu sehen.

Bei „Hoppeldoppel Wopps Laus“ werfen sieben Clowns und eine Handvoll Musiker ihre Hüte in die Manege des Circus des Lebens und bringen Brechts Lieder, Gedichte und sein Leben in unwirtlichen Zeiten zum Tanzen. Die Premiere Ende September zu Beginn der neuen Spielzeit wurde vom Publikum bejubelt.

2. Frühlingsfest an der Bergstation der Bergbahn

Vom 1. bis 5. Mai findet täglich von 11 bis 17 Uhr das Frühlingsfest an der Bergstation der Thüringer Bergbahn im Oberweißbacher Ortsteil Lichtenhain statt. Hauptattraktion ist ein Riesenrad, mit welchem man einen einzigartigen Ausblick über das Schwarzatal genießen kann. Freuen dürfen sich die Gäste außerdem auf einen kleinen Markt mit regionalen Händlern, Dampfbetrieb auf der Waldbahn und eine weitere kleine Bahn auf dem Festgelände. Am 1. Mai findet außerdem die traditionelle Schauvorführung historischer Güterverkehr auf der Steilstrecke statt.

3. Oldtimertreffen zum 24. Mal in Sitzendorf

Ganz egal, ob Autos, Motorräder oder Traktoren: In Sitzendorf starten am 1. Mai zum 24. Mal Oldtimer zu einer Ausfahrt ins Schwarzatal. Anmeldung ist ab 8 Uhr, der scharfe Start der alten Schlitten um 10 Uhr und 14 Uhr gibt es die Siegerehrung. „Das Bauernmuseum hat geöffnet von 10 bis 16 Uhr, für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei“, so Günther Gothe vom Organisatorenteam des Oldtimertreffens.

4. Haflinger-Auktion im Gestüt Meura

Zum zweiten Mal gibt es am Mittwoch ab 12 Uhr vor Ort in Meura oder im Internet eine Aktion von Haflingerpferden. Laut Katalog kommen 30 Pferde zum Aufruf, der Startpreis liegt zwischen 1000 und 7000 Euro. Die öffentliche Präsentation der Auktionspferde findet am 30.04.2023 ab ca. 16.30 Uhr in der Reithalle statt, eine Besichtigung in den Ställen am Auktionstag ab 10 Uhr.

5. Maiveranstaltung im Saalfelder Schlosspark

Der DGB Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt lädt am Tag der Arbeit, um 14 Uhr zur traditionellen 1. Mai-Veranstaltung in den Saalfelder Schlosspark ein. Neben Informationsständen von Gewerkschaften, Vereinen und Parteien sowie Reden von Gewerkschaftern und Politikern gibt es auch musikalische Unterhaltung mit DJ Böhmi und Raul Salazar.

