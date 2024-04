Saalfeld/Rudolstadt. Für eine Untersuchung des Deutschen Heilstollenverband und der Universität Gießen werden noch Patienten aus dem Raum Saalfeld gesucht.

Rückzugsort im Grünen für Königseer Schüler

Schaufeln, Schubkarren, Beton, Holz und ganz viel Engagement, das waren die Zutaten, die es brauchte, um das Projekt Terrassenbau um den Baucontainer im Schulgarten des Dr. Max Näder Gymnasiums in Königsee umzusetzen.

„Die Terrasse soll ein Rückzugsort im Grünen für unsere Schüler und Schülerinnen darstellen. Acht Schüler aus den Klassenstufen 6 und 10 arbeiteten hier zwei Tage unermüdlich daran, diesen Rückzugsort Realität werden zu lassen“, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Das Gelände musste angepasst werden, also hieß es Spitzhacke und Schaufel in die Hand und graben.

Als die Fläche vorbereitet war, mussten noch 40 Löcher für die Punktfundamente in den steinigen Boden gegraben werden. Anschließend wurden die Punktfundamente mit den zugeschnittenen KG-Rohren mit Beton gefüllt und die Konterlattung nach unserem neuen Plan ausgerichtet. Einen Tag später war der Beton bereits so weit ausgehärtet, dass man die Terrassendielen aufschrauben konnte. Mit den ersten Sonnenstrahlen des Frühlings fanden sich auch schon die ersten Klassen im grünen Klassenzimmer und der Terrasse ein und genossen die entspannte Lernatmosphäre.

Schüler aus dem Landkreissüden in Erfurt

Grundschülern aus Schmiedefeld und Gräfenthal stellte der Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck (CDU) jetzt seinen Arbeitsplatz in Erfurt vor. Auf den Plätzen der Abgeordneten, im großen Plenarsaal, gab es viele Themen zu besprechen. Im Laufe des Besuchs zeigten die Grundschüler, dass Politik auch für die Jüngsten interessant sein kann. Nach Informationen über den Freistaat Thüringen und das Landesparlament wurde für die Schüler der Parlamentsbetrieb im Rollenspiel erlebbar.

„Seit vielen Jahren begrüße ich Schulklassen aus unserem Landkreis im Landtag und freue mich über das große Interesse. Es ist immer wieder schön, wie engagiert die Kinder Fragen stellen und sich einbringen. Insbesondere die kleinen Rollenspiele auf den Plätzen der Abgeordneten verdeutlichen den jungen Besuchern sehr gut, wie Diskussionen und Abstimmung in einem Parlament ablaufen“, wird Maik Kowalleck in einer Mitteilung der CDU zitiert.

Wissenschaftliche Studie in den Feengrotten

Die Saalfelder Feengrotten nehmen an deutschlandweiter Studie teil. Bei chronischen Erkrankungen der Atemwege wie COPD, Asthma und Long-Covid wurden beachtliche Erfolge durch den Aufenthalt im Heilstollen erzielt. Bei vielen Teilnehmern der Heilstollentherapie kommt es zu einer Entlastung der Atmung, sie atmen freier und ruhiger. Der Grund liegt in der feuchten und kalten Luft im Berg.

Um diese Erfahrungen auch wissenschaftlich zu bestätigen, führt der Deutsche Heilstollenverband gemeinsam mit der Universität Gießen ab Ende April eine deutschlandweite Untersuchung durch. Patienten mit Asthma, COPD oder Long-Covid können noch an der Studie mitmachen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die dreiwöchige Therapie im Heilstollen wird begleitet von vier Untersuchungen im Quellenhaus der Saalfelder Feengrotten. Die erste Untersuchung findet am 22.5.2024 statt. Anmelden können sich Betroffene bis zum 15.5. per E-Mail (studie@deutscher-heilstollenverband.de).

