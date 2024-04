Saalfeld/Rudolstadt. Motorradfahrer stürzt bei Gefahrenbremsung im Kreisverkehr. Drei Polizeimeldungen vom Wochenende im Kreis Saalfeld-Rudolstadt.

Am Samstag, gegen 19.30 Uhr, fuhr der 21-jährige Fahrer eines PKW in Saalfeld in den Kreisverkehr in der Kulmbacher Straße in Richtung Gorndorf ein. Hierbei übersah er den, sich darin bereits befindlichen, 33-jährigen Fahrer eines Motorrades. Dieser leitete eine Gefahrenbremsung ein, kam dabei aber zu Fall. Er zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Zwei Rentner stoßen mit Pkw zusammen

Am Sonntag, gegen 15.35 Uhr, befuhr die 84-jährige Fahrerin eines Pkw in Saalfeld die Schlossstraße und beabsichtigte, in Richtung Fleischgasse weiterzufahren. Beim Überqueren der Straße Auf dem Graben beachtete sie den vorfahrtsberechtigten 80-jährigen Fahrer eines PKW nicht und stieß mit diesem zusammen. Dessen Beifahrerin zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden.

Nach Streit betrunken ins Auto gestiegen

Am Samstag, gegen 23.30 Uhr, wurden die Beamten der Saalfelder Polizei zu einer Familienstreitigkeit nach Probstzella gerufen. Der 43-jährige Beteiligte verließ vor Eintreffen der Polizei die benannte Anschrift mit seinem Fahrzeug. Es ergab sich jedoch der Verdacht, dass er den Pkw unter Alkoholeinfluss führte. Der Mann konnte wenig später angetroffen werden. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab zu diesem Zeitpunkt einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus.

