Rudolstadt/Saalfeld. Das Mandolinenorchester Rudolstadt lädt nach Volkstedt ein, die AWO nach Schwarza und in Katzhütte gab es bereits ein schönes Fest.

Die Musikerinnen und Musiker des Rudolstädter Mandolinenorchester möchten mit einem großen Gedenkkonzert am Samstag um 15 Uhr ihres im Dezember vergangenen Jahres verstorbenen Mitglieds Ursula Liebold gedenken. Ihr zu Ehren werden in der Gläsernen Porzellanmanufaktur in Rudolstadt-Volkstedt ausgesuchte Werke erklingen, die in den vielen Jahrzehnten des musikalischen Schaffens der Gitarristin, Lehrerin und Förderin der Zupfmusik von ihr selber leidenschaftlich gern gespielt bzw. zu Gehör gebracht wurden.

Ursula Liebold ist im vergangenen Dezember verstorben. Jetzt erinnert das Mandolinenorchester Rudolstadt mit einem Gedenkkonzert an sein langjähriges Mitglied. © Daniel Mortsch | Daniel Mortsch

Einlass 30 Minuten vor Konzertbeginn. Es besteht freie Platzwahl. Aufgrund der großen Nachfrage sollten Karten vorab unter 03672/427889 reserviert werden.

Über „Naturparadiese im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt“

Wolfgang Wienroth, geboren 1949 in Seehausen in der Altmark, entdeckte bereits in seiner Kindheit und Jugend seine Leidenschaft für die Natur. Nach seiner beruflichen Laufbahn als Umweltschutzbeauftragter der Siemens AG Röntgenwerk in Rudolstadt widmete er sich seit 2010 wieder intensiv seiner früheren Leidenschaft für Naturbeobachtungen und Fotografie.

Seine Streifzüge durch die Natur haben faszinierende Aufnahmen hervorgebracht, die die Tierwelt und die Schönheit der Landschaften detailgetreu einfangen. Mit seinen Fotos möchte Wienroth die Betrachter dazu anregen, die Natur mit offenen Augen und Anteilnahme wahrzunehmen, zu verstehen und zu schützen.

Die Vernissage am Freitag 18 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte Kopernikusweg wird musikalisch bereichert von dem Naturtalent Denise Hoffmann und Schülern der Musikschule Rudolstadt. Gäste sind eingeladen, die „Naturparadiese im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt“ durch die Linse von Wolfgang Wienroth zu entdecken.

Gut besuchtes Gartenfest im Schwarzatalhospiz

Das 3. Gartenfest des Schwarzatalhospiz fand am vergangenen Samstag bei schönstem Frühlingswetter statt. Zahlreiche Besucher verweilten im Garten bei Maibowle und Bratwurst und machten das Gartenfest zu einem unvergesslichen Tag. Das Hospiz ist dankbar für die wertvolle Unterstützung durch die Mitarbeitenden, Fördervereinsmitglieder, ehrenamtlichen Helfer und aller Gäste.

Zum dritten Mal gab es am Sonnabend ein Gartenfest des Schwarzatalhospiz in Katzhütte. © Schwarzatalhospiz | Franziska Steinert

„Viele hatten großes Interesse an unseren selbstgenähten Sachen gezeigt, die wir an unserem Stand präsentiert haben“, so Hospizmitarbeiterin Franziska Steinert. Für diejenigen, die noch nicht die Gelegenheit hatten, etwas zu erwerben, gibt es die nächste Gelegenheit beim Frühlingsfest der Bergbahn Oberweißbach vom 3. bis 5. Mai in Lichtenhain/Bergbahn.

Familiensportfest zum Schiller-Staffel-Lauf

Am Samstag findet ab 10 Uhr im Freibad Rudolstadt das Familiensportfest zum 15. Schiller-Staffel-Lauf statt. Während die Läufer die landschaftlich reizvollen Etappen rund um Rudolstadt bewältigen, haben Familien die Möglichkeit, am Familiensportfest teilzunehmen und einen Tag voller Bewegung und Spaß zu erleben. Verschiedene Rudolstädter Sportvereine sowie Jugendeinrichtungen präsentieren ein vielfältiges Programm an Spiel-, Sport- und Bewegungsangeboten.

Zu den Attraktionen gehören Aktivitäten wie Menschenkicker, Speed-Badminton, Torwandschießen, Bogenschießen und Kistenklettern, bei denen sowohl Kinder als auch Erwachsene Stempel sammeln und Preise gewinnen können. Das Fest bietet eine Gelegenheit, die Angebote lokaler Sportvereine kennenzulernen und gemeinsam aktiv zu werden. Der Eintritt ist frei.

Filmsongs und Leinwandhits am Samstag

Die Gesangslehrerin Steffi Charles ist am Samstag mit ihren Schülern der „TonArt“-Musikschule Saalfeld zu erleben. In der Kleinen Bühne Saalfeld werden ab 20 Uhr Filmsongs und Leinwandhits gesungen. „Es wird dramatisch, unterhaltsam und rührend“, verspricht die Musikerin. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen der Kleinen Bühne Saalfeld.

Steffi Charles (vorn rechts) mit ihren Gesangsschülern. © Tom Oschütz | Tom Oschütz

