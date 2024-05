Saalfeld. Beim Überqueren des Saaldamms in Rudolstadt wird eine 81-jährige Fußgängerin angefahren. Ein 86-Jähriger fährt gegen die Wand.

Je zwei Unfälle mit Verletzten und Trunkenheitsfahrten sind seit Dienstag bei der Saalfelder Polizei aufgelaufen. Ansonsten blieb es am 1. Mai in der Region weitgehend friedlich.

Fußgängerin bei Unfall in Rudolstadt verletzt

Am Dienstag, gegen 14.50 Uhr, überquerte eine 81-jährige Fußgängerin in Rudolstadt den Saaldamm. Hier beachtete sie die 18-jährige Fahrerin eines PKW nicht. Die junge Frau leitete zwar noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 81-Jährige kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Senior fährt mit Lkw gegen Hauswand

Am Dienstag, gegen 10.55 Uhr, befuhr der 86-jährige Fahrer eines PKW in Könitz die Bergmannstraße in Richtung Kamsdorf. Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam er in der Kurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Grundstücksumfriedung um und prallte in der weiteren Folge gegen eine Hauswand. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Betrunkener Radfahrer in Bad Blankenburg

Am Mittwochmorgen, gegen 2.50 Uhr, stellten Beamte des Inspektionsdienstes in Bad Blankenburg in der Bahnhofstraße den 46-jährigen Fahrer eines Fahrrades fest. Dieser fuhr ohne Licht und benötigte die gesamte Fahrbahnbreite. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus.

Ohne Fahrerlaubnis, aber mit Alkohol am Steuer

Am Dienstag, gegen 14.25 Uhr, wurde der 53-jährige Fahrer eines PKW in Kaulsdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus. Der 53-Jährige war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und der PKW war nicht versichert.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: