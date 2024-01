Jena. Nach den ausgefallenen Testspielen steht nun fest, dass sich auch der Auftakt für den Regionalligisten aus Jena verschiebt.

Nun fällt auch noch das erste Punktspiel in diesem Jahr aus: Der Nordostdeutsche Fußballverband hat die Partie des FC Carl Zeiss Jena beim FC Eilenburg abgesagt. Die Begegnung kann am Sonntag wegen der Platzverhältnisse im Eilenburger Stadion nicht stattfinden, teilten beide Vereine mit.

Der FC Eilenburg wollte das Nachholspiel unbedingt am Sonntag austragen. Die Schneefälle am Mittwoch und Donnerstag machten aber einen Strich durch die Rechnung. Ein Nachholtermin ist noch nicht benannt.

Holpriger Jahresstart mit drei ausgefallenen Testspielen

Bislang verläuft der Jahresstart für den FC Carl Zeiss Jena holprig. Die Witterungsbedingungen verhinderte bislang alle Testspiele im Ernst-Abbe-Sportfeld. Zunächst war die Austragung der Partien gegen Einheit Rudolstadt und Germania Halberstadt am vergangenen Sonnabend nicht möglich. Am Mittwoch wollten die Jenaer den Test gegen Einheit Rudolstadt nachholen. Schnee- und Eisglätte auf dem Kunstrasenplatz führten zu der kurzfristigen Entscheidung, lieber auf die Partie zu verzichten. Der Club informierte darüber, dass bei einem Spiel die Verletzungsgefahr zu groß sei.

Die Partie des FC Carl Zeiss Jena gegen den FC Eilenburg sollte bereits im Dezember stattfinden und musste damals wegen der Unbespielbarkeit des Platzes ausfallen. Das Nachholspiel wollte unsere Zeitung im Livestream übertragen. Unabhängig vom Nachholtermin, den der Nordostdeutsche Fußballverband für die Partie festlegen wird, zeigen wir die Begegnung exklusiv für unsere Leserinnen und Leser im Livestream.

Auftakt ins Punktspieljahr nun beim Greifswalder FC geplant

Unterdessen hat der Nordostdeutsche Fußballverband zwei weitere reguläre Spieltermine benannt. An Sonnabend, 17. Februar, empfängt der FC Carl Zeiss den derzeitigen Tabellenzweiten BFC Dynamo. Das Auswärtsspiel beim FSV 63 Luckenwalde ist für Sonntag, 25. Februar, angesetzt. Das erste Punktspiel in diesem Jahr sollen die Jenaer am Sonntag, 28. Januar, um 13.30 Uhr beim Greifswalder FC absolvieren.

