Jena. Der Fußball-Regionalligist hat kein Glück in der Vorbereitung: Schon wieder muss ein Testspiel kurzfristig ausfallen.

Dichter Flockenwirbel in Jena: Am Mittwochmittag haben die erwarteten Schneefälle eingesetzt. Die Frage stand: Wird das Spiel des FC Carl Zeiss Jena gegen den FC Einheit Rudolstadt stattfinden können? Für die Trainer und die Mannschaften gab es schließlich eine schlechte Nachricht.

Der FC Carl Zeiss machte sich die Entscheidung nicht leicht. Vor allem Cheftrainer Henning Bürger hoffte auf die Möglichkeit, vorm ersten Punktspiel des Jahres gegen den FC Eilenburg zumindest ein Testspiel zu absolvieren. Schon der Doppelspieltag gegen Einheit Rudolstadt und Germania Halberstadt am vergangenen Sonnabend musste wegen der Glätte auf dem Kunstrasenplatz ausfallen.

Schneefälle setzen über Ernst-Abbe-Sportfeld ein

Am Mittwoch beobachteten die Jenaer gespannt, wie sich die Wetterlage entwickelt. Am Vormittag trainierte das Team von Henning Bürger auf dem Kunstrasenplatz im Ernst-Abbe-Sportfeld. Gegen 13 Uhr setzte Regen ein, der später in dichten Schneefall überging. Ursprünglich wollten die Jenaer gegen 14.30 Uhr eine Entscheidung über die Austragung fällen, schoben dies bis 15.30 Uhr auf, weil die Rudolstädter um 15.45 Uhr die Fahrt nach Jena antreten wollten.

Nach der Platzbegehung folgte die Absage. „Wir haben bis zum letzten Zeitfenster gewartet. Aber nicht allein der Schnee ist das Problem“, sagt Vereinssprecher Andreas Trautmann. Der Sand im Kunstrasen sei durch den vorherigen Regen nun gefroren, so dass bei einem Spiel die Gefahr einer schweren Verletzung besteht. „Zudem haben wir mit Blick auf die Sicherheit unserer Gäste und Zuschauer bei der An- und Abreise für die Absage entschieden“, sagt Trautmann.

Livestream aus Eilenburg geplant

Am Sonntag soll das Nachholspiel der Jenaer beim FC Eilenburg stattfinden, was freilich ob der Wetterlage noch nicht definitiv feststeht. Falls diese Partie angepfiffen wird, zeigen wir sie auf der Internetseite unserer Zeitung im Livestream ab 13 Uhr.

