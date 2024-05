Jena. Der Fußball-Regionalligist besetzt die nächste Stelle im Kader für die nächste Saison. Ein weiterer Kandidat steht schon bereit.

Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena bindet das Talent Justin Smyla länger an den Club. Der 20-Jährige erhielt einen Ein-Jahres-Vertrag mit einer Verlängerungsoption.

Smyla, der beim FSV Ilmtal Zottelstedt mit dem Fußballspielen begonnen hatte, wechselte mit sechs Jahren zum FC Carl Zeiss und durchlief die Nachwuchsabteilung. Seit dieser Saison gehört er zum Regionalliga-Kader und erlebte unter René Klingbeil sein Debüt als Einwechsler beim Spiel gegen den FSV Luckenwalde.

Nach dem Trainerwechsel viel Spielpraxis bekommen

Regelmäßige Spielpraxis erhielt der Linksverteidiger seit dem Trainerwechsel auf Henning Bürger. Zunächst bremste ihn noch ein Nasenbeinbruch, den er sich im Testspiel gegen den FC Einheit Rudolstadt zugezogen hatte, aus. Aber ab der Partie gegen den damaligen Spitzenreiter BFC Dynamo kam er in jedem Spiel zum Einsatz. Er lieferte sich ein Duell mit Felix Boelter und hatte laut Bürger den insgesamt besseren Eindruck hinterlassen. Die Willensstärke zeichne Smyla aus, sagt der Coach. Er warte geduldig und fleißig auf seine Chance: „Er zeigt in jedem Training, dass er willens ist, für seinen Platz in der Mannschaft zu kämpfen und hat sich diesen Vertrag mit seinen Leistungen verdient“, sagt Bürger.

„Der FC Carl Zeiss Jena ist mein Verein. Für ihn in der ersten Mannschaft spielen zu dürfen, ist die Erfüllung eines Kindheitstraumes“, sagt Smyla, dessen Zwillingsschwester Michelle auch für den FCC aufläuft.

Spieler von Chemie Leipzig im Fokus

Auf der Linksverteidiger-Position steht Marcel Hoppe für die neue Saison unter Vertrag. Seine Rückkehr nach der Verletzung ist aber noch nicht absehbar. Es deutet sich an, dass der FC Carl Zeiss Philipp Wendt (27) vom Ligakonkurrenten BSG Chemie Leipzig verpflichtet, der sowohl Innenverteidiger als auch linker Außenverteidiger spielen kann. In Leipzig ist er nur nebenberuflich als Fußballer aktiv und sucht in seinem Job als Personalberater für die Heizungs-, Klima- und Lüftungsbranche nach Fachkräften für Firmen.

