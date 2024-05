Jena. Im Sommer soll das neue Jenaer Stadion eingeweiht werden: So ist der Stand der Planungen.

Der FC Carl Zeiss Jena plant gemeinsam mit dem Stadionbetreiber das Eröffnungsspiel für die Fußballarena im Ernst-Abbe-Sportfeld für diesen Sommer. Der Gegner für die Partie steht noch nicht fest.

Die Bild-Zeitung berichtet von Bemühungen, den bislang letzten Europapokal-Gegner Sampdoria Genua zu gewinnen. Nach Informationen unserer Zeitung gibt es Kontakte zu dem italienischen Zweitligisten, der von Weltmeister Andrea Pirlo trainiert wird. Der gemeinsame Ausrüster Macron hat diese vermittelt.

Fußball-Regionalligist hält sich bedeckt

„Wir planen im Sommer die offizielle Stadioneröffnung, wozu mehrere Bestandteile gehören werden. Vor diesem Hintergrund sind wir im engen Austausch mit dem Stadionbetreiber Elf5 und führen Gespräche bezüglich eines Eröffnungsspiel-Gegners. Fix ist hier noch nichts“, sagt Vereinssprecher Andreas Trautmann zum aktuellen Stand.

Auch interessant

Fußballarena des FC Carl Zeiss Jena: Hülle kommt, aber nicht überall Von Tino Zippel

Als favorisierten Termin für die Stadioneröffnung nehmen die Jenaer das Ende der Thüringer Sommerferien in den Blick. Nach dem ersten Spieltag der Regionalliga Nordost könnte das Eröffnungsspiel entweder am Dienstag oder Mittwoch, 30. Juli oder 31. Juli, stattfinden. Das richtet sich aber vor allem danach, wann ein potenzieller Gegner Zeit für einen Auftritt im Ernst-Abbe-Sportfeld hat.

Bundesligist war ursprünglicher Wunschgegner

Ursprünglich sollte das Eröffnungsspiel bereits im vergangenen Jahr stattfinden, fiel aber wegen der Verzögerungen beim Bau der Fußballarena aus. Als Gegner hatten die Jenaer den Bundesligisten 1. FC Union Berlin im Blick, der in dieser Saison an der Champions League teilnahm, nun aber um den Klassenerhalt kämpft.

Sampdoria Genua hatte am 26. Oktober 1988 im Europapokal der Pokalsieger in Jena gespielt. Die Führung durch Heiko Weber glich Gianluca Vialli per Elfmeter aus. Das Rückspiel gewann Genua mit 3:1. Jürgen Raab erzielte den letzten Europapokal-Treffer in der bisherigen Geschichte des FC Carl Zeiss.

Weitere aktuelle Nachrichten zum FC Carl Zeiss Jena: