Jena. Viele Jena-Fans wollen zum Endspiel beim ZFC Meuselwitz reisen: Wir haben die Ticketregelung hinterfragt.

Das Kontingent des FC Carl Zeiss Jena zum Pokalfinale ist kleiner als die Nachfrage. Deshalb hat der Regionalligist aus Jena entschieden, dass die Eintrittskarten nur an Dauerkarteninhaber oder Vereinsmitglieder verkauft werden. Wer guten Chancen aufs Ticket haben möchte, muss das letzte Punktspiel gegen den FC Eilenburg besuchen. Wir haben die genauen Regelungen zusammengefasst.

Das Landespokalfinale findet am Sonnabend, 25. Mai, beim ZFC Meuselwitz statt. Wie der Thüringer Fußball-Verband in dieser Woche mitgeteilt hat, wird die Begegnung bereits um 11.45 Uhr angestoßen. Für das im Rahmen des deutschlandweiten „Finaltags der Amateure“ ausgetragene Endspiel steht den Jenaern ein Kontingent von 1800 Karten zur Verfügung.

Tickets nur für Vereinsmitglieder und Dauerkarten-Inhaber

Der Regionalligist begründet mit der geringen Kartenzahl die Regelung, dass die Tickets ausschließlich an Dauerkarteninhaber beziehungsweise Vereinsmitglieder (1 Ticket pro Person) abgeben werden. Erstmalig haben die Zeiss-Fans zum letzten Saisonheimspiel des FC Carl Zeiss Jena am Sonntag, 19. Mai, die Möglichkeit, Tickets für das Endspiel zu erwerben.

Da es sich um gedruckte Eintrittskarten handelt, werden diese an diesem Tag ausschließlich im Stadion angeboten, erläutert Vereinssprecher Andreas Trautmann auf Anfrage unserer Zeitung. Die Verkaufsstelle soll sich voraussichtlich vor dem provisorischen Fanshop-Container befinden – der Kauf ist also auch ohne Ticket fürs Eilenburg-Spiel möglich. Sollten Karten übrigbleiben, werden diese ab Dienstag, 21. Mai, im Fanladen im Stadtzentrum an Vereinsmitglieder und Inhaber einer Dauerkarte verkauft.

Diese Eintrittspreise verlangt der Thüringer Fußball-Verband

Die Preise für die Karten liegen inklusive Vorverkaufsgebühr bei 22 Euro für den Sitzplatz und 17 Euro für den Stehplatz. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt, Kinder von sechs bis 14 Jahre und schwerbeschädigte Personen (ab 50 Grad Körperschädigung gegen Ausweisvorlage) erhalten 3 Euro Nachlass auf die jeweilige Kategorie. Rollstuhlfahrer (Vollzahler) erhalten zum Preis von 15 Euro zusätzlich eine Freikarte für eine Begleitperson.

Ob es am Finaltag in Meuselwitz noch Tickets an den Tageskassen geben wird, steht laut FCC aktuell noch nicht fest.

