Jena. Der FC Carl Zeiss Jena verliert einen Führungsspieler. Was Sportdirektor Stefan Böger zu weiteren Transfers sagt.

Nun ist es offiziell: Innenverteidiger Burim Halili verlässt den FC Carl Zeiss Jena und wechselt zum Drittligaabsteiger Hallescher FC.

Knackpunkt bei den Gesprächen in Jena war die Vertragslaufzeit. Während Sportdirektor Stefan Böger unbedingt für zwei Jahre verlängern wollte, mochte sich Halili zunächst nur ein weiteres Jahr an den FC Carl Zeiss Jena binden. So ging der Zuschlag an den Halleschen FC, bei dem Halili bis 2017 den Nachwuchs durchlaufen hatte. Von der BSG Chemie Leipzig kam der Verteidiger 2021 nach Jena und absolvierte hier 67 Punktspiele.

Stefan Böger lobt Halilis Entwicklung

„Er hat in den letzten Monaten eine sehr gute Entwicklung genommen“, sagt Böger und bedauert den Abgang. In Halle freuen sie sich über den neuen Verteidiger. „Er hat Erfahrung in der Regionalliga, kommt jetzt ins beste Fußballeralter und war in Jena bereits Führungsspieler. Zudem entstammt er unserer Nachwuchsabteilung und hat die körperliche Präsenz, die wir suchen“, sagt HFC-Sportdirektor Daniel Meyer.

Gut möglich, dass Halili in Halle auf den einstigen Aufstiegstrainer der Jenaer trifft. Mark Zimmermann hatte den FC Carl Zeiss im Jahr 2017 aus der Regionalliga in die dritte Liga geführt. Zuletzt arbeitete er beim 1. FC Köln, war aber in dieser Saison ohne Verein geblieben.

Sportdirektor äußert sich zur Kaderplanung

In Jena arbeitet Böger daran, die durch die Abgänge entstandenen Lücken zu schließen. „Mit Nils Butzen und Bastian Strietzel sind wir in guten Gesprächen. Wir hoffen, in den nächsten Tagen Vollzug zu vermelden“, sagt der Sportdirektor. Auf weitere Zugänge angesprochen, sagt er: „Der Markt ist noch nicht richtig in Bewegung gekommen. Wenn er in Bewegung kommt, sind wir dabei. Wir haben die Dinge vorsortiert.“

Beim FC Carl Zeiss Jena stehen mit dem Wechsel von Burim Halili bereits acht Abgänge fest. Unter anderem gehen die Leistungsträger Kevin Kunz und Lukas Lämmel, weil sie keine neuen Verträge erhalten.

