Ein bewegendes Kapitel endet und ein neues beginnt im Bestattungshaus Frank Ludwig. Dank der jahrelangen Fürsorge und dem Engagement von Frank Ludwig, startet nun die Bestattungen Mierzwa GmbH mit gleichem Herz und fachkundiger Hingabe in eine Zukunft, die den Respekt gegenüber dem Lebenswerk von Herrn Ludwig ehrt und Angehörigen weiterhin eine stützende Hand in schweren Zeiten reicht.

Die Vergänglichkeit des Lebens spiegelt sich unweigerlich auch in jeder beruflichen Laufbahn wider. So endet nun ein bedeutender Abschnitt in der Geschichte des Bestattungshauses Frank Ludwig. Seit nunmehr fast drei Jahrzehnten hat der sympathische Wegbegleiter und erfahrene Bestatter unzähligen Familien in ihrer schwersten Zeit Beistand geleistet. Seine prägende Ära geht zu Ende, ein Lebenswerk, das durch Engagement und Mitgefühl einen bleibenden Eindruck in der Gemeinde hinterlässt.

Kontinuität und Vertrauen: Ein Rückblick auf Frank Ludwigs Engagement und Erfolge im Bestattungswesen

Herr Frank Ludwig ist seit 1995 als Bestatter tätig. Er ist Ausbilder für Bestatter und wurde für hervorragende Ergebnisse bei der Lehrausbildung vom Fachverband ausgezeichnet. Seit 2010 ist er alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der Bestattungshaus Frank Ludwig GmbH. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Triptis, Neustadt an der Orla und Auma. Somit haben er und sein Team über viele Jahre die Angehörigen von Verstorbenen in dieser Region mit Herz und Engagement betreut.

Im Frühjahr 2024 geht Frank Ludwig nun in seinen wohlverdienten Ruhestand. Frank Ludwig: „Die Bestattungen Mierzwa GmbH wird ab dem 01. April 2024 die Geschäfte des Bestattungshauses Frank Ludwig übernehmen. Das Personal und die Niederlassungen bleiben unverändert.“

Eine Entscheidung mit Herz

Die Suche nach einem würdigen Nachfolger, der die hohen Standards von Herrn Ludwig in der Bestattungsarbeit erfüllt, war nicht einfach. Frank Ludwig: „Mit Diana Mierzwa, der Geschäftsführerin der Bestattungen Mierzwa GmbH , bin ich zuversichtlich, eine ebenso erfahrene und einfühlsame Bestatterin gefunden zu haben.“

Diana Mierzwa: „Die Bestattungen Mierzwa GmbH und Team möchte in schweren Zeiten ein verständnisvoller und liebevoller Begleiter für Sie sein. Wir übernehmen alle organisatorischen Aufgaben und nehmen uns gerne Zeit für Sie, auch nach der Bestattung. Wir bieten Ihnen unsere erfahrene Unterstützung und Hilfe an, die Sie in dieser schwierigen Situation benötigen.“

Inhaberin Diana Mierzwa. © Bestattungen Mierzwa GmbH

Vielseitige Möglichkeiten für einen individuellen Abschied

Die Bestattungen Mierzwa GmbH organisiert alle Arten von Beisetzungen: Erd-, Feuer-, See-, Baum-, Natur-, Kristall-, Edelstein-, Diamant- und Ballonbestattungen.

Diana Mierzwa: „Im Rahmen unserer Trauerbegleitung besprechen wir mit Ihnen die Wünsche des Verstorbenen und die Möglichkeiten ihrer Umsetzung. Darüber hinaus bieten wir auch Erinnerungsschmuck an. Fingerabdrücke in einem Schmuckstück erinnern würdevoll an Verstorbene. In Handarbeit gefertigte Schmuckstücke können für Angehörige eine wertvolle Unterstützung im Trauerprozess und eine ganz persönliche, respektvolle Umgangsweise mit dem Tod darstellen und gehören zu einer zeitgemäßen Bestattungskultur.“

Die Möglichkeit des Abschlusses von Bestattungs-Vorsorgeverträgen rundet das Angebot ab. Diana Mierzwa: „Oft genug mussten wir in Trauergesprächen erleben, dass zu Lebzeiten niemals über den Tod gesprochen wurde und somit plötzlich Fragen entstehen, die nun innerhalb der Familie zu klären sind. Nach dem Tod gibt es dann so viele Fragen, die niemand mehr beantworten kann.“

Diana Mierzwa: “Unser Team setzt sich jeden Tag mit Leidenschaft dafür ein, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. In unseren Räumlichkeiten oder auch bei Ihnen zu Hause sind wir für Ihre Wünsche immer offen. Wir bedanken uns bei Frank Ludwig und wünschen ihm für seinen Ruhestand ab April 2024 alles erdenklich Gute.“