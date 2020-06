Das Wundermittel gegen Corona – Corona-Tagebuch von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch

Private und dienstliche Erlebnisse rund um das derzeit wichtigste Thema der Welt (94). Ist ein Wundermittel zur Heilung von schwer erkrankten Covid-19-Patienten gefunden? Zumindest weist die Universität Oxford (Großbritannien) in einer Pressemitteilung darauf hin, dass in einer klinischen Studie ermittelt wurde, dass ein bereits existierendes Medikament die Sterberate bei Coronavirus-Patienten senken könnte. Die Studie ist allerdings noch nicht veröffentlicht und auch noch nicht von anderen Wissenschaftlern begutachtet. Der Name des Medikaments: Dexamethason.