Die Rundfunkgebühr wird auch nicht ausgesetzt! Corona-Tagebuch von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch

Die Rundfunkgebühren, die Haushaltsabgabe, die an den MDR und das ZDF gehen, werden ausgesetzt! Davon haben Sie noch nichts gehört? Natürlich nicht. Denn selbstverständlich fordert niemand, den Rundfunkanstalten ihren Geldhahn zuzudrehen. Ich habe auch noch nirgendwo die Forderung gehört, dass die Rundfunkgebühr ausgesetzt wird, damit man in der Zeit alle Nachrichten im Fernsehen, im Radio und in den Internet-Auftritten mit redaktionellen Inhalten von MDR oder ZDF kostenfrei konsumieren kann.

Dafür lesen wir solche Forderungen zum Beispiel immer mal wieder auf Facebook. Wir bei der Ostthüringer Zeitung sollen all unser Wissen, unsere Arbeitskraft zum Thema Corona kostenfrei zur Verfügung stellen.

So was macht mich nur traurig.

Zum einen liefern wir täglich, stündlich, ja bei Bedarf sogar minütlich eine kostenfreie Grundversorgung. Unser Corona-Live-Blog hält sie ohne Unterbrechung auf dem Laufenden. Dafür arbeiten Journalisten sieben Tage die Woche, weit mehr als 40 Stunden und dies bis in die späte Nacht und ab dem frühen Morgen. Hier finden Sie diesen Blog direkt.

Zum anderen geht es uns leider momentan nicht anders als den meisten Unternehmen in Deutschland und in Ostthüringen. Wir müssen wirtschaftlich enorm leiden. Eine Einnahmeseite ist fast vollständig ausgefallen. Uns fehlt das Geld aus dem Geschäft mit Anzeigen und Beilagen. Die Situation ist dramatisch. Und um dies mal ohne Übertreibung und unmissverständlich klar zu machen: Die Ostthüringer Zeitung ringt um ihre Existenz.

Wir können deshalb unmöglich auch noch auf die Einnahmen des Verkaufs unserer Inhalte verzichten. Dann gäbe es nämlich sehr bald überhaupt keine Informationen aus Ostthüringen mehr.

Also bitte lassen Sie solche Forderungen. Unsere Redakteurinnen und Redakteure brauchen ihren Job, damit sie sich selbst und ihre Familien ernähren können. Und dafür brauchen wir Einnahmen. Unsere Arbeit ist es wert, bezahlt zu werden. Gehen Sie bitte mit unserer Arbeitsleistung nicht so geringschätzig um.

Hier noch mal einige wichtige Argumente, weshalb wir aus Einnahmen aus dem Verkauf unserer Artikel nicht verzichten können:

Wir bieten seit Wochen so viel wie möglich Informationen frei an. Wir hatten dabei auch die Hoffnung, dass der eine oder andere aus Dankbarkeit unser Onlineangebot abonniert. Das Gegenteil war der Fall: Einige Online-Abonnenten kündigten sogar, weil viele Inhalte frei zu haben seien. Sie müssen bitte verstehen, dass wir als Verlag von der Coronakrise ebenso gebeutelt sind, weil erhebliche Erlöse beispielsweise aus Werbeanzeigen wegfallen. Trotzdem halten wir mit voller Redaktionsstärke Ostthüringen auf dem Laufenden. Im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Sendern erhalten wir dazu nicht automatisch die Haushaltsabgabe - oder ist die während der Corona-Krise ausgesetzt worden?

Wer 14 Tage kostenfrei unser Internet-Angebot testen möchte, bekommt hier E-Paper und Onlineflatrate. Selbstverständlich bieten wir weiter die wichtigsten Informationen kostenfrei und für jeden verfügbar in unserem ständig aktualisierten Liveblog an. Wer sich darüber hinausgehend fundiert informieren möchte, erhält die Flatrate für unser Online-Angebot für 99 Cent im ersten Monat, das sind keine 4 Cent pro Tag.

