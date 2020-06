Fortschritte bei Suche nach Impfstoffen – Corona-Tagebuch von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch

Private und dienstliche Erlebnisse rund um das derzeit wichtigste Thema der Welt (95). Die Suche nach einem oder mehreren Impfstoffen gegen das Coronavirus macht klare Fortschritte. Das Tübinger Unternehmen Curevac darf in die klinische Prüfung eines Impfstoffe starten. Es ist nach dem Mainzer Pharmaforscher Biontech das zweite Unternehmen in Deutschland, das in der klinischen Prüfung eines Produktes steckt. Nach Mitteilung der Weltgesundheitsorganisation WHO gibt es momentan weltweit elf klinische Tests von Stoffen, die einer Ansteckung mit Covid-19 vorbeugen sollen.