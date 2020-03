Viele Arbeitsplätze wurden in Deutschland wegen der Corona-Krise ins Homeoffice verlegt. Doch nicht jeder fühlt sich am Heimarbeitsplatz auch wohl. (Symbolbild)

Home Office – für mich ist das nichts: Corona-Tagebuch von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch

So! Vier von fünf Werktage zu Hause gearbeitet – an Samstagen und Sonntagen tue ich das ja ohnehin schon seit vielen Jahrzehnten. Ganz ehrlich: Für mich ist das nichts. Ich verstehe gar nicht die Begeisterung der Leute dafür. Ich habe damit nur noch mehr Stress, noch mehr Telefonate, noch mehr Absprachen. Und die technischen Unzulänglichkeiten machen mich wahnsinnig. Heute gab es die beiden ersten Telefonkonferenzen um 9 Uhr und um 9.30 Uhr. 9 Uhr ging noch halbwegs. 9.30 Uhr war unerträglich. Gerausche, Gepfeife, Hallstörungen. Man setzt mehrfach an, etwas zu sagen. Niemand versteht einen. Jeder spricht einfach weiter, weil er den anderen gar nicht hört. Das soll die Zukunft des Arbeitens sein? Nein Danke!

Die Videokonferenz um 10 Uhr war noch schlimmer. Da kam überhaupt niemand rein. Dazu war der Email-Empfang der Organisatorin gestört. Die musste sich dann mit ihrer privaten Mailadresse melden: „Komme nicht rein.“ Alle anderen schreiben auch Mails: „Komm nicht rein!“ Deutschland ist ein digitales Entwicklungsland. Dann umschwenken auf ein anderes Videosystem. Ein Teil der Teilnehmer ist dann plötzlich da, bei einem geht der Ton nicht, andere können sich nicht einwählen. Das Vorführen der Präsentation klappt auch nicht. Nach eine halben Stunde ist die Konferenz beendet – im Grunde ohne jedes Ergebnis. Die Erfahrungen sind für mich allerdings nicht neu. Bevor Corona kam und alle Büromenschen ins Home Office geschickt wurden, gab es bereits Pleiten, Pech und Pannen bei Telefon- und Videokonferenzen. Auch das Telefonieren mit dem Handy ist in Thüringen nicht ohne Störungen möglich. Ich erinnere mich noch gut, dass ich in einem Interview zur Landtagswahl im Oktober vergangenen Jahres den Thüringer Digitalminister, das ist Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD), fragte, warum es auf der A 4 in Thüringen nicht möglich sei, ohne Unterbrechung mit dem Handy zu telefonieren. Der Minister entgegnete, dies sei ihm auch schon aufgefallen und verantwortlich seien die privaten Netzbetreiber. Welche Armutserklärung der deutschen Politik. Nach Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte nun auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow eine Ansprache im Fernsehen, im MDR. Von Ausgangssperren war darin noch nicht die Rede. Die Politik versucht es in einigen Bundesländern noch mit Appellen. Bayern und Saarland haben die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit bereits beschlossen und verkündet. Offenbar wollen manche, darunter auch die Bundesregierung, erst noch den Samstag abwarten, wie viele Menschen dann noch auf den Straßen und auf Plätzen zu sehen sind. Ich persönlich habe den Eindruck, dass sich sehr viele Mitbürger in ihren Wohnungen eingeigelt haben. Aber die Frage bleibt, wie viele Unvernünftige schaden den anderen? Versuchen wir, gelassen zu bleiben.