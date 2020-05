Leinen los! - Corona-Tagebuch von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch

Sonntag, 24. Mai 2020: . Private und dienstliche Erlebnisse rund um das derzeit wichtigste Thema der Welt (70). Schluss machen mit Corona, will Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei, und zwar ab 6. Juni schon. Das hat ihn in die bundesweiten TV-Nachrichten gebracht. Aber bringt es auch was zur Eindämmung der Pandemie?