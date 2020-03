Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nachbessern für den Notfall: Corona-Tagebuch von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch

Dienstag, 24. März 2020: Wie läuft es denn bei Ihnen im Home Office, die Arbeit mit Kindern, Mann oder Ehefrau, Hunde, Katze, Maus? Zuweilen ernte ich dazu sarkastische Bemerkungen, wenn ich mit jemanden telefoniere, der nicht im Büro sein darf. Ich habe diese Woche noch zwei Bürotage, nämlich am Mittwoch und am Freitag. Ob das ein Genuss wird, ganz allein, werde ich berichten. Momentan bin ich ja beileibe noch immer kein Anhänger des Arbeitens zu Hause geworden. Das mobile Arbeiten im Auto und zu Hause und in meinen Büros in Gera, Jena und Erfurt vermisse ich allerdings nicht. Der Dienstwagen steht unbewegt in meiner Trabi-Garage. Dennoch muss ich im April damit in die Werkstatt. Der TÜV-Termin steht an.

Verbessert hat sich hausintern die Situation mit den Telefonkonferenzen. Die Kapazitäten wurden erweitert. Das hat sich in dieser Woche bereits positiv ausgewirkt. Ich selbst will mir das Telefonieren mit dem dienstlichen Smartphone erleichtern und habe mir ein Paar drahtlose Ohrstöpsel besorgt oder besser gesagt: bestellt. Diesmal bin ich Kunde im Internet. Ansonsten kaufe ich, wo es geht, meine Sachen im örtlichen Einzelhandel. Ich hoffe, dass die momentan geschlossenen Geschäfte die Corona-Krise überstehen werden. Jörg Riebartsch Foto: Andreas Wetzel Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nun noch engere Bekanntschaft mit Telefonkonferenzen gemacht. Da sie ja unter häuslicher Quarantäne steht, musste sie die jüngste Kabinettssitzung telefonisch leiten. Hat wohl geklappt. Pannen aus der Sitzung, in der immerhin das milliardenschwere Hilfspaket für die Wirtschaft beschlossen wurde, sind jedenfalls nicht überliefert. Im Bereich der OTZ-Redaktion haben wir nun mittlerweile den zweiten Fall, bei dem ein Mitarbeiter, der ohnehin im Home Office war, unter Quarantäne steht. Beide haben selbst nicht den Corona-Virus. Aber beide hatten Kontakt mit möglicherweise Infizierten. Am Druck- und Verlagsstandort in Erfurt-Bindersleben soll bald bei allen Mitarbeitern, die nicht zu Hause arbeiten können und an ihren Arbeitsplatz müssen, beim Zutritt zum Gelände Fieber gemessen werden. Die aktuellen Entwicklungen zu Corona und den Folgen lesen Sie in unserem Liveblog Diese Vorsorge halte ich für einen wesentlichen Grund, weshalb wir zum Glück noch nicht diese Sterblichkeitsrate haben wie in anderen europäischen Ländern. Aus Spanien wurden an einem Tag 500 Tote aufgrund des Corona-Virus gemeldet. Dennoch gibt es Leute die bei uns in Deutschland die Frage aufwerfen, ob es richtig ist, uns die momentane Art des Lebens durch Virologen diktieren zu lassen. Ich frage zurück: Von wem denn sonst? Und sind die relativen Erfolge mit frühzeitiger Umsicht und Vorsicht nicht Beleg dafür, dass der Weg, den die deutsche Politik eingeschlagen hat, doch korrekt ist? In dieser außergewöhnlichen Situation kann allerdings nicht alles glatt laufen. In Thüringen gibt es an den Krankenhäusern zu wenig Notfallbetten. Da muss nachgebessert werden. Auch wird manche Organisation, beispielsweise die Rettungsdienste, in Thüringen noch nicht mit ausreichend Schutzmaterial versorgt. Da muss nachgebessert werden. Dringend! Auch deshalb hilft es, die Pandemie in Deutschland, so es irgendwie geht, zu verlangsamen und abzubremsen. Derweil sehen nun auch die letzten Nachzügler ein, dass die Corona-Pandemie das Leben auf Monate verändert, einschränkt, verschiebt. Die Olympischen Spiele in Tokio werden nicht in diesem Sommer stattfinden. Ich beobachte gespannt, wer immer noch nicht gemerkt hat, dass Veranstaltungen verschoben werden müssen. Ab heute Mitternacht gilt übrigens für ganz Thüringen das zwischen Bundesregierung und Ländern vereinbarte Kontaktverbot. Die Landkreise und kreisfreien Städte müssen das nicht selbst verkünden. Kindergartenbeiträge sollen für Eltern, die ihre Kinder nicht betreuen lassen können, erlassen werden. Das hat die Landesregierung beschlossen. Alle Beiträge des Corona-Tagebuches von Jörg Riebartsch lesen Sie hier