Nicht küssen oder umarmen – Corona-Tagebuch von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch

Montag, 25. Mai 2020: Gegen den Vorschlag Ramelows machen nun auch die Kommunen in Thüringen Front. „Das ist brandgefährlich“, sagte der Präsident des Thüringer Städte- und Gemeindebundes, Michael Brychcy, heute gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Ich habe keine Lust, dass wir uns zweieinhalb Monate gequält haben und jetzt alles aufs Spiel setzen.“ Brychcy glaubt nicht, dass sich Ramelow damit in seinem Kabinett durchsetzen kann. „Das wird ordentlich knallen im Kabinett, da wird unser Ministerpräsident bestimmt zurückrudern müssen“, glaubt Brychcy. Für diesen Konflikt in den Reihen seiner Regierung sei Ramelow selbst verantwortlich, weil er seine Idee unabgesprochen der Öffentlichkeit präsentiert habe. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Regierungschef Ramelow (Linke) hat unterdessen seinen Vorstoß, bald auf allgemeine Corona-Schutzvorschriften des Landes Thüringen verzichten zu wollen, gegen die allgemeine Kritik verteidigt. „Ich habe nicht gesagt, dass die Menschen sich umarmen sollen oder den Mund-Nasen-Schutz abnehmen und sich küssen sollen“, interpretierte er selbst gegenüber dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) seine eigenen Aussagen. Es gebe jetzt keinen Grund, leichtfertig zu werden. „Das heißt, dass bewährte Regelungen wie das Abstandhalten nicht aufhören sollen.“

Wie groß ist eigentlich die Gefahr einer zweiten Welle bei Covid-19? Unser Lokalchef Thorsten Büker hat Jenas Amtsärztin Enikö Bán gefragt. Sie antwortete: „Das ist reine Spekulation. Ich habe sehr viel über die spanische Grippe gelesen. Und damals gab es eine zweite und sogar dritte Welle. Und die zweite Welle war sehr viel stärker und tödlicher. Man kann es vielleicht nicht wirklich vergleichen. Meine persönliche Meinung ist: Je mehr wir die Regeln lockern und je mehr wir wieder reisen, desto größer ist das Risiko. Weltweit gesehen haben wir immer noch einen gleichmäßigen Anstieg bei den Infektionszahlen: Afrika, USA, Russland. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass die zweite Welle nicht kommt.“

Nicht vorenthalten will ich Ihnen eine Leserzuschrift zu meinem Corona-Tagebuch:

„Heute will ich mich auch mal mit meiner Meinung zu Ihrem Corona-Tagebuch äußern: Seit 25 Jahren, also seit 1994, fährt unsere bunt gemischte Truppe zu Himmelfahrt nach Österreich. Erstmals ist nun der Vatertag für uns ausgefallen. Das lange Wochenende mit dem Vatertag war immer ein Familienwochenende. Die Kinder sind inzwischen erwachsen, bringen Freunde oder die eigenen Kinder mit, sodass die Gruppe in einem steten Wandel begriffen und eine eingeschworene Gemeinschaft entstanden ist, die sich das ganze Jahr auf diesen Tag freut. So sind aus etwa 15 Teilnehmern inzwischen mehr als 60 geworden. Es lebe der Vatertag!“

In der Tat sind solche verlängerten Wochenenden oder auch das bevorstehende Pfingstfest sehr häufig für Kurzurlaube genutzt worden. Ein wenig Tapetenwechsel kann ja nie schaden. Das fehlt vielen Menschen. Aber manche haben sich bei der Gelegenheit offenbar das Urlaubmachen auch abgewöhnt, zumindest vorübergehend. Laut einer Umfrage wollen ein Drittel der Deutschen in diesem Jahr gleich ganz auf den Urlaub verzichten.

Zum Thema Corona sind übrigens die Tageszeitungen auf Twitter und anderen Social-Media-Plattformen eine der meistgeteilten Nachrichtenquellen. Das zeigt eine Datenanalyse der Zeitungsmarktforschung Gesellschaft. Sie hat vom 10. bis 21. April 2020 insgesamt 470.720 deutschsprachige Tweets zu den Hashtags #Corona und #Covid19 ausgewertet. Die ZMG schreibt: „In 19 Prozent dieser Tweets platzierten die Twitter-User einen Link. Die Auswertung, auf welche Domains und Nachrichtenseiten die User hauptsächlich verlinken, zeigt die starke Stellung der Zeitungen: Nach Social-Media-Plattformen (unter anderem Twitter, YouTube, Instagram) sind die Tageszeitungen die mit Abstand am häufigsten verlinkten Nachrichtenquellen rund um das Thema Corona. Rund 10.400 Tweets verwiesen im Untersuchungszeitraum auf Webseiten oder Nachrichtenangebote von Tageszeitungen. Auf TV-Angebote (inklusive öffentlich-rechtlicher Rundfunk) führten 4580 Links, auf Zeitschriften 3131.“

Bleiben Sie gesund!

