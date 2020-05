Noch immer fehlt ein Medikament – Corona-Tagebuch von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch

Thailand, Bangkok: Ein Labortechniker extrahiert einen Teil eines sich in der Entwicklung befindlichen, möglichen Covid-19-Impfstoffs während eines Tests im Chula Vaccine Research Center, das von der Chulalongkorn-Universität betrieben wird. Forscher in Thailand behaupten, vielversprechende Ergebnisse mit der Impfung an Mäusen zu haben, und haben mit Tests an Affen begonnen.