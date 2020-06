Urlaub kennt keine Grenzen – Corona-Tagebuch von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch

Private und dienstliche Erlebnisse rund um das derzeit wichtigste Thema der Welt (93). Das Leiden der Deutschen, nicht in Urlaub fahren zu können, war nur von relativ kurzer Dauer. Gestern ging es in vielen Ländern wieder so richtig los. Nach Mallorca durften Test-Urlauber. Auch die zunehmend sperriger gewordenen Däne haben seit Montag ihre Grenze für den Tourismus wieder geöffnet – dort muss man allerdings mindestens sechs Tage bleiben.