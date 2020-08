Den Jenaer Geophysiker Steffen Graupner bloggt von der einzigartigen Mosaic-Expedition, der bisher größten Forschungsreise in die Arktis.

Gefangen im Polareis: Seit an Seit mit der Polarstern

13. Dezember 2019

86° 36’ N

377 km bis zum Pol

10 Uhr Bordzeit (08 Uhr Jena)

The Eagle has landed...

Wir haben eben an der Polarstern festgemacht. Unser Bug liegt ca. 5 m backbord querab der PS, so dass die Kräne beider Schiffe das Be- und Entladen übernehmen können.

Anlegen an die Polarstern von der Brücke der Kapitan Dranitzyn aus. Foto: Steffen Graupner

Der russische Captain der Dranitzyn hat unseren Eisbrecher meisterhaft Zentimeter für Zentimeter an die PS rangefahren, ohne unnötigen Schaden an der Scholle anzurichten. Molodjez!

Jetzt Begrüßung und Handshake der Fahrtleiter und Kapitäne und wir machen den Plan für die Übergabe.