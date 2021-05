Drei Thüringer Schülerteams gewinnen beim Bundeswettbewerb Jugend forscht: Preise nach Greiz und Erfurt

Greiz. Diese Thüringer Projekte haben am Sonntag beim Bundeswettbewerb Jugend forscht abgeräumt.

Der Jubel in Berga und Mohlsdorf-Teichwolframsdorf im Landkreis Greiz ist groß am Sonntag: Drei Schüler haben beim Bundeswettbewerb Jugend forscht einen dritten Preis gewonnen. Zwei weitere Thüringer Schülerteams aus Erfurt belegten in ihrem Fachgebiet den fünften Platz beim Wettbewerb, der aufgrund der Corona-Pandemie rein virtuell stattgefunden hat.

Felix Reißmann (18), Niklas Geißler (18) und Moritz Schaub (18) vom Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz räumten mit einem besonderen Modellauto ab. Jenes hatten sie so mit Kameras und Sensoren ausgerüstet, dass es selbstständig durch einen Parcours fährt und automatisch einparkt. Das Team erhält nicht nur 1500 Euro Preisgeld für den dritten Platz im Fachgebiet Technik, sondern dazu einen mit 1000 Euro dotierten Sonderpreis. So lernte das Auto das selbstständige Fahren.

Forschungsarbeit zu Biokunststoff ausgezeichnet

„Besser mit Bioplastik – das kann die Biotonne“ heißt die Arbeit von Clara Sophie Buchwald (18), Dorothea Thomas (18) und Bastian Preuk (18) vom Albert-Schweitzer-Gymnasium Erfurt. Sie hatten zur Gewinnung des Biokunststoffs Polyhydroxyalkanoat aus Bakterien geforscht. Die drei wiesen durch Infrarotspektroskopie nach, dass ihr Biokunststoff über 95 Prozent Reinheit verfügt. Die Umwelt profitiert so mehrfach: Für die Herstellung wird kein Erdöl verbraucht, und das Polyhydroxyalkanoat ist biologisch abbaubar. Neben 500 Euro Preisgeld für den fünften Platz spendiert der Fonds der Chemischen Industrie einen Sonderpreis von 1000 Euro.

Theresa Weber (17) aus Mühlhausen, Donata Henkel (18) aus Geisa und Celina Stitz (18) aus Wingerode, die ebenfalls am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erfurt lernen, holten im Fachgebiet Arbeitswelt den mit 500 Euro dotierten fünften Preis. Sie zeigten in ihrem Projekt, dass der 3D-Biodruck für die Züchtung von Knorpelgewebe der menschlichen Ohrmuschel nutzbar ist. Mithilfe eines Smartphones scannten sie eine Ohrmuschel anatomisch genau und modellierten sie anschließend dreidimensional. Der Einsatz des Verfahrens im klinischen Alltag könnte künftig mit geringem Zeitaufwand die Fertigung von patientenspezifischem Gewebe ermöglichen.